Neue Osnabrücker Zeitung

Nouripour zu Özdemir-Wahl: "Sagt sehr viel darüber aus, welch ein großartiges Land Deutschland ist"

Bundestagsvizepräsident von Özdemir inspiriert - "Ohne Cem wäre ich heute wohl nicht hier"

Osnabrück (ots)

Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) hat die Wahl von Cem Özdemir zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg als positive Aussage über Deutschland gewertet. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) sagte Nouripour: "Dass ein Cem Özdemir hierzulande Ministerpräsident werden kann, sagt sehr viel darüber aus, welch ein großartiges Land Deutschland ist." Er selbst sei "einfach nur glücklich".

Nouripour, der in Teheran geboren wurde und als Jugendlicher nach Deutschland kam, sieht seine eigene politische Karriere mit Özdemir verknüpft. "Ohne Cem wäre ich heute wohl nicht hier. Als ich ihn das erste Mal im Fernsehen gesehen habe, ist mir klar geworden: Ich muss ja gar nicht Helmut heißen, um in eine Partei eintreten zu können. Er hat mich wirklich inspiriert und ich bin ganz sicher nicht der Einzige."

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