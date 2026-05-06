Neue Osnabrücker Zeitung

Thorsten Frei zu Migration: "Wir haben die Wende geschafft"

Kanzleramtschef verweist auf deutlich weniger Flüchtlinge und Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan

Osnabrück (ots)

Ein Jahr nach dem Start der schwarz-roten Regierung zieht Kanzleramtschef Thorsten Frei eine positive Bilanz beim Thema Migration. Im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) sagte Frei: "Wir haben die Wende geschafft. Es kommen deutlich weniger Flüchtlinge ins Land. Straftäter werden sogar nach Syrien und Afghanistan abgeschoben." Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sei "hier sehr erfolgreich".

Frei betonte, eine Situation wie die Flüchtlingskrise 2015 dürfe sich nicht wiederholen. "Diese Regierung zeigt: Wenn man an den richtigen Stellschrauben dreht, ändert sich etwas", so der Kanzleramtschef in noz.

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