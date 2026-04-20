Neue Osnabrücker Zeitung

Zehn Prozent der Arbeitszeit für KI nutzen - das rät Ex-FDP-Chef Christian Lindner Menschen mit Bürojob

Früherer FDP-Chef hält beruflichen Neustart mit Mitte 40 für möglich

Osnabrück (ots)

Der frühere FDP-Vorsitzende Christian Lindner hält einen beruflichen Neustart angesichts der Transformation durch Künstliche Intelligenz für viele Menschen auch im fortgeschrittenen Alter für möglich. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) sagte Lindner: "Es wird einem nichts geschenkt, aber man ist auch nicht machtlos ausgeliefert; entscheidend ist, am Ball zu bleiben und weiter lernen zu wollen." Wer einen Bürojob hat, sollte heute zehn Prozent seiner Arbeitszeit darauf verwenden, "sich tief mit Instrumenten der künstlichen Intelligenz vertraut zu machen - das ist die beste Investition in die eigene berufliche Zukunft", so Lindner.

Der 47-jährige frühere Bundesfinanzminister ist heute stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Autoland AG.

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