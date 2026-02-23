Neue Osnabrücker Zeitung

Ehemaliger Heeresinspekteur Alfons Mais: "Europa muss Atommacht werden"

General a.D. sieht Deutschland in der Führungsrolle und fordert bei Aufrüstung mehr Geschwindigkeit

Osnabrück (ots)

Der ehemalige Heeresinspekteur Alfons Mais hat die nukleare Aufrüstung Europas mit Deutschland in der Führungsrolle gefordert. "Europa muss Atommacht werden, wenn man sich nicht auf ewig bei den Amerikanern rückversichern will", sagte der General a.D. der "Neuen Osnabrücker Zeitung (noz)". Es werde keine "EU-Atomwaffen" geben, sondern Nationalstaaten müssten sie dem Bündnis zur Verfügung stellen. "Natürlich muss Deutschland bei dieser Frage eine Führungsrolle im europäischen Kontext übernehmen", so Mais

Eine rein konventionelle Abschreckung werde gegen das größte Atomwaffenarsenal der Welt nicht genügen, sagte Mais mit Blick auf Russland weiter. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine hatte er öffentlich vor den Ausrüstungsmängeln der Bundeswehr gewarnt, die Bundeswehr stehe "mehr oder weniger blank da", so Mais 2022. Zum vierten Jahrestag des Überfalls sieht Mais die Bundeswehr organisatorisch besser aufgestellt.

"Wir sind heute auf jeden Fall verteidigungsbereiter und kriegstüchtiger als 2022, aber wir sind auch noch nicht am Ziel", sagte er im Interview mit "noz".

Gleichzeitig seien die Lücken bei Themen wie der Drohnenabwehr und der Flugabwehr noch sehr groß. Es gehe in die richtige Richtung, so Mais. Doch er stellte infrage, ob die Ausrüstung bis 2029 wirklich gelingen kann. "Da müssen wir schneller werden, wenn wir es erreichen wollen".

Alfons Mais war seit 2020 Inspekteur des Heeres, wurde im Herbst 2025 in den Ruhestand versetzt.

