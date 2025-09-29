Neue Osnabrücker Zeitung

Erneut keine Honoraranpassung für Apotheken: "Absolutes Unverständnis" bei ABDA-Präsident/Thomas Preis warnt vor zunehmender wirtschaftlicher Belastung der Apotheken

Osnabrück (ots)

Nach der Vorstellung der neuen Apothekenreform von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) verurteilt der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Thomas Preis, die erneut verschobene Anpassung des Apothekenhonorars. "Das stößt bei uns auf absolutes Unverständnis", sagte Preis der Neuen Osnabrücker Zeitung(NOZ).

Im Koalitionsvertrag wurde eine einmalige Erhöhung des Fixhonorars auf 9,50 Euro als Sofortmaßnahme festgelegt. Dass diese nun zunächst auf das kommende Jahr vertagt und dann erneut geprüft werden solle, verschärfe die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage vieler Apotheken, kritisierte Preis. "Wir werden ja auch nächstes Jahr mit Lohnsteigerungen aufgrund der Mindestlohnerhöhung rechnen", so der Verbandschef.

Die Politik müsse deshalb dringend handeln, forderte Preis: "Für uns ist das Thema nicht weg. Eine Neuregelung über Verhandlungen mit den Krankenkassen würde viel zu lange dauern, bis sie Wirkung entfaltet. Es ist ganz wichtig, dass wir sofort eine einmalige Erhöhung bekommen." Zur Begründung verwies er darauf, dass Apotheken durch die Umsetzung von Rabattverträgen den Krankenkassen jedes Jahr mehr als fünf Milliarden Euro einsparten.

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell