Ein klarerer Blick: Digitale Werkzeuge für die moderne Pathologie

Hamburg

Im Vergleich zur Radiologie steht die Pathologie noch am Anfang ihrer digitalen Transformation. Während digitale Technologien in der medizinischen Diagnostik immer wichtiger werden, stellt der Wandel in der Pathologie ganz eigene Anforderungen an Bildverarbeitung, Big-Data-Integration und Workflow-Design. Für klinische Anwendungen reicht es nicht aus, mikroskopische Bilder einfach zu digitalisieren. Wir brauchen dazu durchdachte Prozesse und interoperable Systeme.

Gleichzeitig steht die Pathologie vor strukturellen Herausforderungen: demografischer Wandel unter den Fachkräften, eine alternde Bevölkerung und steigende Fallzahlen durch Fortschritte in Prävention und präziser Diagnostik führen zu einem rasanten Datenwachstum. Diese Entwicklungen erfordern effiziente digitale Lösungen. Die Einführung der digitalen Pathologie ist deshalb ein entscheidender Schritt - sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus klinischer Sicht. Dr. Tina Manoharan, Vice President Clinical Business bei Evident, leitet die klinischen Geschäftsbereiche des Unternehmens für digitale Pathologie, konventionelle Mikroskopie und In-vitro-Fertilisation. Sie gibt Einblicke in die Chancen und Herausforderungen eines sich wandelnden Fachgebiets, in dem Digitalisierung und Künstliche Intelligenz zunehmend Einzug halten.

Dr. Manoharan, wie vereinfacht und verbessert die Digitalisierung die Pathologie für Patient:innen und medizinisches Fachpersonal?

Heute stehen uns enorme Datenmengen und digitale Möglichkeiten zur Verfügung, doch "einfach" hat für alle eine andere Bedeutung: Für Patient:innen heißt es, zur richtigen Zeit die richtige Diagnose zu erhalten; für Patholog:innen, schnell präzise Informationen zu finden; für Gesundheitssysteme, Qualität effizient und bezahlbar zu sichern. Digitale Pathologie macht Gewebe- und Zellinformationen sofort zugänglich. KI und digitale Tools ermöglichen eine noch präzisere Analyse.

Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz in der Pathologie?

Wir möchten klinische Entscheidungen effizient und kosteneffektiv unterstützen. KI ist hier eine Schlüsseltechnologie: Sie optimiert zum einen betriebliche Abläufe, indem sie Bildfehler wie Luftblasen oder Unschärfen erkennt und korrigiert. Zum anderen stärkt sie die Diagnostik: vom Zählen abnormer Zellen bis hin zu komplexen Analysen auf Protein- oder Genebene. Da sich die Diagnostik zunehmend auf molekulare Daten stützt, hilft KI, diese effizient und standardisiert auszuwerten. So gewinnen Patholog:innen tiefere Einblicke für fundierte Entscheidungen. Wir sind stolz, Teil dieser Entwicklung zu sein.

Was macht die Geräte von Evident in diesem Prozess so hilfreich?

Evident verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Präzisionsoptik und Mikroskopie - unter dem früheren Namen Olympus. Unsere Mikroskope und Scanner ermöglichen Einblicke in Gewebe und Zellen bis auf subzellulärer Ebene. Unsere Stärke liegt in fortschrittlicher Optik, die es unter anderem erlaubt, Gewebeproben aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, zum Beispiel durch Durchlicht, Fluoreszenz oder Polarisation. Das Wissen aus tausenden Mikroskopen, die weltweit in der klinischen Diagnostik und Forschung im Einsatz sind, fließt nun in moderne Scanner, Softwarelösungen und Analysewerkzeuge ein.

Was unterscheidet Evident von anderen?

Mit über 100 Jahren Erfahrung im Markt gestalten wir die Zukunft der digitalen Pathologie aktiv mit. Unser Fokus sind präzisere Diagnosen, effiziente und kostensparende Lösungen sowie ein intuitives Nutzendenerlebnis, so einfach wie beim Smartphone. Dafür entwickeln wir unsere Systeme gemeinsam mit Patholog:innen, Laborteams und strategischen Partner:innen.

Wie unterstützt Evident Patholog:innen beim Übergang zur digitalen Pathologie?

Der direkte Zugriff auf komplexe Daten am Bildschirm ermöglicht medizinischen Teams einen umfassenden Blick auf den Patienten. Wir unterstützen diesen Wandel mit Schulungen und flexibler Umsetzung. Unsere Scanner liefern datenreiche Bilder und erlauben den Einsatz eigener KI-Modelle, ganz ohne Data Science Expertise. So gelingt die digitale Transformation.

Für mich ist das persönlich: Dank präziser Diagnose und Behandlung habe ich neue Chancen erhalten. Diese Qualität der Versorgung weltweit zugänglich zu machen, treibt mich an, und mein engagiertes Team teilt diese Leidenschaft für eine bessere, digitale Patientenversorgung. Gemeinsam machen wir einen Unterschied!

Weitere Informationen unter: evidentscientific.com

