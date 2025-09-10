LAUT

Crystal Matter X von LAUT - Klare Stärke für ein iPhone 17

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire)

Ein iPhone 17 verdient mehr als nur eine Hülle – es verdient einen Schutz, der seine Schönheit zur Geltung bringt. Hier kommt Crystal Matter X von LAUT ins Spiel.

Diese Schutzhülle wurde für diejenigen entwickelt, die mutig leben, und kombiniert robuste Haltbarkeit mit einem schlanken, eleganten Profil. Ob im Alltag, bei Outdoor-Aktivitäten oder beim Fotografieren spontaner Momente, Crystal Matter X schützt das iPhone, ohne dessen Schönheit zu verbergen.

Das ultraklare Gehäuse unterstreicht das natürliche Design des Telefons, während elegante Details für einen Hauch von Raffinesse sorgen. Crystal Matter X ist stark genug für das echte Leben und stilvoll genug für jede Gelegenheit.

Wesentliche Merkmale:

MagSafe®-kompatibel – Funktioniert nahtlos mit Ladegeräten und Zubehör.

Kristallklares Gehäuse – bringt das Originaldesign des iPhone 17 zur Geltung.

Versiegelter MagSafe®-Ring – Schützt vor Staub und hält den Ladevorgang in einer Linie.

IMPKT Cell Technology® – stoßdämpfende Innovation für zusätzliche Stärke.

21ft / 6,4 m Fallschutz – Bewährte Widerstandsfähigkeit gegen alltägliche Missgeschicke.

Mit Crystal Matter X von LAUT müssen Sie sich nicht mehr zwischen Schutz und Stil entscheiden – Sie erhalten beides in einem.

Entdecken Sie mehr aus der LAUT-Kollektion: Carbon Matter, Huex Wave, AERO Protect, AERO HOLO und KEV Protect.

Erfahren Sie mehr auf: https://bit.ly/46nm93C

