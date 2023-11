Kronprinz Haakon von Norwegen über seine Frau Mette-Marit: "Ich denke, wir sind ein gutes Team"

Osnabrück (ots) - Schauspielerin Katrin Sass: Ich wollte mich nicht am Ku'damm mit Bananen bewerfen lassen Zum Mauerfall betrunken in der Kneipe - Einheit beim Frühstücksei vollzogen - 9. November wahrer Tag der Einheit Osnabrück. Schauspielerin Katrin Sass (67) ist beim Mauerfall bewusst in der Stammkneipe geblieben: "Als ich begriffen habe, dass wirklich die Tür ...

