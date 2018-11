NOZ: FDP-Chef Lindner nennt Finanzgebaren der AfD "außerordentlich fragwürdig"

Osnabrück (ots) - FDP-Chef Lindner nennt Finanzgebaren der AfD "außerordentlich fragwürdig"

Kritik an "Abhängigkeit von Gönnern, deren Interessen man nicht einschätzen kann"

Osnabrück. FDP-Chef Christian Lindner hat der AfD nach Bekanntwerden einer weiteren aus dem Ausland stammenden Großspende für die rechtspopulistische Partei ein "außerordentlich fragwürdiges, vielleicht sogar anrüchiges Finanzgebaren" vorgeworfen. "Das muss der Bundestagspräsident aufklären", sagte Lindner der "Neuen Osnabrücker Zeitung". AfD-Fraktionschefin Alice Weidel und andere Abgeordnete gerieten immer stärker in Bedrängnis. Das betreffe insbesondere die "Abhängigkeit von anonymen und kapitalstarken Gönnern, deren Interessen man nicht einschätzen kann", meinte Lindner. Die AfD sei "eben nicht der Gegenpol zu den etablierten Parteien" und keinesfalls so "sauber", wie sie sich darstelle. "Die Rechtspopulisten sind in vielerlei Hinsicht die Karikatur all dessen, was sie an anderen Parteien kritisieren", betonte der FDP-Bundesvorsitzende. In finanzieller Hinsicht offenbarten sich manche Politiker der AfD als "unseriös und vielleicht sogar als kriminell".

