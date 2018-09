NOZ: Grüne kritisieren Lösung im Fall Maaßen als "Schmierentheater"

Osnabrück (ots) - Grüne kritisieren Lösung im Fall Maaßen als "Schmierentheater"

Fraktionschef Hofreiter: Tagelang über Verfehlungen von Herrn Maaßen diskutiert, herausgekommen ist eine Beförderung

Osnabrück. Die Einigung der Großen Koalition in der Causa Maaßen kritisieren die Grünen als "Schmierentheater", zusätzlich fordern sie eine Reform des Verfassungsschutzes. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte in einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Wir brauchen beim Verfassungsschutz einen Neustart und eine echte Zäsur. Ein Weiter-So kann es nicht geben." Auch die gefundene Lösung im Fall Maaßen kritisierte der Grünen-Fraktionschef: Tagelang habe die Republik "über die zahlreichen Verfehlungen und das Versagen von Herrn Maaßen" diskutiert, doch herausgekommen sei "eine Beförderung", so Hofreiter. Als Staatssekretär erhalte Hans-Georg Maaßen "30.000 Euro mehr im Jahr - auf Kosten der Steuerzahler", so der Grünen-Politiker. "Union und SPD haben offensichtlich nicht darüber verhandelt, wie sie verloren gegangenes Vertrauen zurück gewinnen können, sondern wie Herr Maaßen möglichst weich fällt. Das ist ein Schmierentheater", sagte Hofreiter.

