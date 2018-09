NOZ: Jahrestag Notrufnummern 110 und 112: Björn Steiger Stiftung fordert standardisierte Abfrage für Notruf-Leitstellen

Osnabrück (ots) - Jahrestag Notrufnummern 110 und 112: Björn Steiger Stiftung fordert standardisierte Abfrage für Notruf-Leitstellen

Osnabrück. Zum 45. Jahrestag der bundesweiten Einführung von einheitlichen Notrufnummern hat die Björn Steiger Stiftung strengere Standards für Notruf-Leitstellen gefordert. Noch immer fehlten einheitliche Vorgaben für eine systematische Abfrage in den 278 Leitstellen in Deutschland, kritisierte der Präsident der Björn Steiger Stiftung, Pierre-Enric Steiger, in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Politik müsse für ein klar definiertes, systematisches Abfrageverfahren sorgen und dann auch kontrollieren, dass die Bundesländer - in deren Zuständigkeit das Rettungswesen fällt - die Regeln einhalten.

Steiger sagte: "Leitstellen mit aufeinander abgestimmten Fragen und Anweisungen müssen Anrufern Orientierung bieten und diese durch die schwierige Notsituation führen. Das spart Zeit - und kann Leben retten." Der Präsident der Stiftung kritisierte: "Wie umfassend dies geschieht, ist aber nicht überall gleich." In manchen Bundesländern wie Niedersachsen, Brandenburg, Berlin, Hamburg und in der Region Bodensee-Oberschwaben arbeiteten die Leitstellen schon mit standardisierten Abfrageverfahren. Oft genug fehlten diese aber. "Wie gut und schnell geholfen wird, hängt auch von Zufallsfaktoren wie dem Wohnort ab", sagte Steiger. "Das ist nicht hinnehmbar."

In der Bundesrepublik gibt es erst seit 1973 die einheitlichen Notrufnummern 110 und 112. Sie wurden am 20. September 1973, also vor genau 45 Jahren, eingeführt. Dafür kämpfte der Vater von Björn Steiger, der 1969 mit acht Jahren nach einem Verkehrsunfall starb, weil die Rettungskräfte zu spät eintrafen. Siegfried Steiger engagierte sich für eine Verbesserung des Notrufs und gründete die nach seinem Sohn benannte Björn Steiger Stiftung. Die private Stiftung mit Sitz im baden-württembergischen Winnenden hat rund 200000 aktive Förderer.

