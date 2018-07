NOZ: Habeck: Asylstreit ist "symbolisch überladen"

Osnabrück (ots) - Habeck: Asylstreit ist "symbolisch überladen" Grünen-Parteichef kritisiert das Ignorieren relevanter Fragen Osnabrück. Für Grünen-Parteichef Robert Habeck ist die Frage der Abweisung von in anderen EU-Ländern bereits registrierten Flüchtlingen "symbolisch überladen". "Dabei wollen viele Leute zurecht wissen, wie bei der Flüchtlingspolitik Humanität und Ordnung zusammengehen", sagte Habeck im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). "Die konkreten und relevanten Fragen werden aber völlig ignoriert, wenn man sich so an einem Symbolpunkt hochzieht", kritisierte er. "Ohne Integration riskieren wir Stabilität und Zusammenhalt. Aber darüber redet gerade ja keiner mehr." Der Vorsitzende der Grünen befürchtet: "Das Land driftet auseinander, die Mitte schwindet." Es müsse nun um die Dinge gehen, die das Land zusammenhalten: "Dafür braucht man eine Regierung, die Politik macht", sagte Habeck der "NOZ".

