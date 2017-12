NOZ: Linke: Haltung von CSU zu Familiennachzug ist eine Schande

Osnabrück (ots) - Linke: Haltung von CSU zu Familiennachzug ist eine Schande

Parteichefin Kipping kritisiert Seehofer - "Frage der Menschlichkeit"

Osnabrück. Die Linkspartei hat CSU-Chef Horst Seehofer für seine kompromisslose Haltung beim Familiennachzug für Geflüchtete scharf kritisiert. Parteivorsitzende Katja Kipping sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch): "Es ist eine Schande, wenn sich Horst Seehofer nach dem verlorenen CSU-internen Machtkampf erneut auf dem Rücken von Geflüchteten profilieren will." Kipping bezeichnete den Nachzug von Familien als entscheidend für eine Integration sowie als "eine Frage der Menschlichkeit". Derzeit ist der Nachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus ausgesetzt.

Kipping betonte: "Es sagt wirklich sehr viel über die Verrohung der politischen Kultur in unserer Republik aus, wenn ich als Linken-Vorsitzende einen christlich-sozialen Politiker ständig daran erinnern muss, dass das Gebot der Nächstenliebe und das Recht auf Familie für alle Menschen in Deutschland gilt." Die SPD hatte sich zuvor dagegen ausgesprochen, die Aussetzung des Familiennachzugs zu verlängern und das als Bedingung für Gespräche mit der Union über eine mögliche Regierungsbildung genannt. Seehofer sagte in der "Bild"-Zeitung, er könne sich eine entsprechende Übereinkunft nicht vorstellen. Er warnte vor massiver Zuwanderung, die Deutschland überfordere.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell