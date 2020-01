IFEMEDI

Neue Studie: Monotherapie mit PROSTUROL® lindert chronisch-abakterielle Prostatitis

Oldenburg (ots)

Die abakterielle Prostatitis ist ein noch immer weitgehend unbekanntes Gesundheitsproblem bei Männern. Zu den typischen Beschwerden zählen Schmerzen und Druck im unteren Becken, Probleme beim Sex sowie beim Wasserlassen und diffuse Beschwerden von Rückenschmerzen bis hin zur psychischen Verstimmung. Während die Vergrößerung der Prostata vor allem ältere Männer betrifft, sind es bei der entzündlichen Prostatitis insbesondere jüngere Männer, deren Lebensqualität durch die Beschwerden deutlich eingeschränkt wird.

PROSTUROL®, der Phytokomplex aus Hyaluronsäure und speziellen pflanzlichen Inhaltsstoffen wie Kürbissamen, Weihrauch und Sand-Strohblume, wurde bereits in Kombination mit Antibiotika erfolgreich bei der Behandlung einer abakteriellen Prostatitis eingesetzt. Eine aktuelle Studie konnte nun zeigen, dass diese einzigartige Kombination auch als Monotherapie den Schmerz sowie die Symptome der chronisch-abakteriellen Prostatitis deutlich vermindern kann. In der schnell wirksamen Form von Zäpfchen ist die zielgerichtete Freisetzung der Inhaltsstoffe ohne den Umweg über den Magen-Darm-Trakt und somit eine Schmerzlinderung direkt am Ort des Geschehens möglich.

In der aktuellen Studie wurden die Veränderungen der Harnwegssymptome wie Restharngefühl, erneuter Harndrang kurz nach dem letzten Toilettengang, Harnstottern, Unfähigkeit, das Wasserlassen hinauszuzögern, schwacher Strahl, Pressen beim Wasserlassen und Häufigkeit von nächtlichem Wasserlassen primär über einen standardisierten Fragebogen ermittelt. Zum Studienende konnte eine deutliche Reduktion der Symptome festgestellt werden. Außerdem wurde eine Verbesserung der Lebensqualität erreicht.

Die lokale Therapie mit PROSTUROL® Zäpfchen, die täglich einmal abends als Kur über dreißig Tage angewendet werden, ist eine vielversprechende natürliche Alternative der Behandlung von Patienten mit chronisch-abakterieller Prostatitis. Und das aus mehreren Gründen: Das hohe Sicherheitsprofil, die verbesserte Compliance und die zu erwartende langfristige Unwirksamkeit der Antibiose sprechen für diese natürliche, nebenwirkungsfreie Therapie. Mit PROSTUROL® Zäpfchen steht ein wirksames Mittel für ein unterschätztes Männerthema zur Verfügung.

Mehr Informationen unter www.prosturol.de.

Pressekontakt:

ifemedi, Dr. Jörg Hüve

0441-9350590, presse@medizin-ernaehrung.de

Original-Content von: IFEMEDI, übermittelt durch news aktuell