Neue Studien bestätigen Effektivität von Pycnogenol® bei Gelenkerkrankungen

Mehr Beweglichkeit durch die Kraft der französischen Meereskiefer

Oldenburg

Die Gelenke ermöglichen dem Menschen seine Beweglichkeit. Leider degenerieren die Schutzschicht und der polsternde Knorpel im Laufe der Jahre, so dass es zu Entzündungen, Schmerzen und einer eingeschränkten Beweglichkeit kommt. Abhilfe bietet hier der Extrakt aus der Rinde der französischen Meereskiefer, Pycnogenol®. Studien bestätigen die Effektivität des Extraktes bei Gelenkerkrankungen wie Arthrose.

Antioxidative Wirkung - Die Gelenkschmiere profitiert

Forschungen zeigen, dass die Polyphenole aus dem natürlichen Kiefernrindenextrakt auch in die Synovialflüssigkeit (Gelenkschmiere) der Gelenke gelangen. Bei den Polyphenolen handelt es sich um Mikronährstoffe in Pflanzen, die eine sichere antioxidative Wirkung im menschlichen Körper entfalten und somit einen messbaren gesundheitlichen Nutzen bieten. Antioxidantien, die von Polyphenolen abgeleitet sind, sind zudem in der Lage, die Zellen vor Schäden durch freie Radikale zu schützen.

Eine Studie(1) konnte nachweislich belegen, dass sich Polyphenole in die Gelenkschmiere von Patienten mit chronisch-degenerativen Gelenkveränderungen mit Knorpelabbau einlagern. Dieser auch als Osteoarthritis bezeichnete Gelenkverschleiß führt bei vielen Menschen zu starken Schmerzen bis hin zur Gelenksteifheit.

Die Ergebnisse der Proben aus der Synovialflüssigkeit zeigen, dass die in Pycnogenol® enthaltenen Polyphenole einschließlich Taxifolin, Ferulasäure und Catechin in der Gelenkschmiere der Patienten, die 200 mg Pycnogenol® täglich einnahmen, zu finden waren. In der Kontrollgruppe wurden Taxifolin und Ferulasäure hingegen nicht nachgewiesen.

Entzündungshemmend und Linderung der Beschwerden

Bereits 2008 zeigten Forschungsergebnisse(2), dass die tägliche Ergänzung mit Pycnogenol® die Symptome einer Kniearthrose um etwa 21 Prozent reduzieren kann. Pycnogenol® ist in der Lage, die Neuproduktion von Hyaluronsäure und Kollagen in den Gelenken auf natürliche Weise zu stimulieren, um so die Gelenkfunktion zu verbessern. Vor allem eine Osteoarthritis geht oft mit erhöhten Werten des Entzündungsmarkers CRP einher. Die entzündungshemmenden Eigenschaften von Pycnogenol® setzen an dieser Stelle an, indem das CRP gehemmt wird und eine Verringerung der aggressiven Sauerstoffradikale erreicht wird. Die Studie bestätigt die entzündungshemmende Aktivität von Pycnogenol® bei Arthritis-Patienten. Alle drei Leitsymptome werden durch die Pycnogenol®-Einnahme verbessert: die Schmerzen werden nur noch als leicht eingestuft, die Beweglichkeit durch die Patienten besser eingeschätzt sowie die Gelenkfunktion deutlich verbessert. Die Patienten berichten von einem neuen Lebensgefühl, die Lebensqualität konnte deutlich gesteigert werden.

Entzündungszellen beschleunigen den Gelenkverschleiß, indem sie Sauerstoffradikale und abbauende Enzyme freisetzen. Die pharmakologische Aktivität von Pycnogenol® setzt an dieser Stelle an und bewirkt eine Hemmung des Knorpelabbaus bei Osteoarthritis.(3) Pycnogenol® hemmt auf natürliche Weise die Freisetzung entzündungsfördernder Moleküle sowie die Ausschüttung gewebezerstörender Enzyme.

Weiterführende Literatur

Die jahrzehntelange Forschung mit mehr als 420 publizierten Fachartikeln, davon 160 klinische Studien, bestätigt die hohe Sicherheit und Effektivität von Pycnogenol®. Die in dem Extrakt enthaltenen Wirkkomponenten sind in hohem Maße bioverfügbar. Durch die Synergie der enthaltenen Wirkstoffe verstärkt sich die präventive und therapeutische Effizienz im Vergleich zu den Einzelwirkstoffen.(4)

Umfassende Informationen zu weiteren Studien sind in der Broschüre "Pycnogenol® und Gelenke" zusammengefasst. Diese Broschüre ist kostenfrei und ohne Registrierung auf der Pycnogenol®-Website www.pycnogenol.de zum Download verfügbar.

Übrigens: Pycnogenol® ist in vielen unterschiedlichen Präparaten rezeptfrei erhältlich. Fragen Sie bitte in der Apotheke nach!

