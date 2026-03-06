vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

bayme vbm vbw engagieren sich mit vielfältigen Projekten für aktive Frauenförderung

Brossardt: "Frauen tragen maßgeblich zur Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Unternehmen bei"

München (ots)

Anlässlich des Weltfrauentages betonen die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. und die Bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände bayme vbm den Stellenwert von gezielter Frauenförderung in der Arbeitswelt. bayme vbm vbw unterstützen seit vielen Jahren Mädchen und Frauen bei der beruflichen Orientierung, auf dem Weg in das Berufsleben, bei der beruflichen Weiterentwicklung sowie bei der Rückkehr in die Arbeitswelt nach einer familien- oder pflegebedingten Auszeit. Dazu erklärt bayme vbm vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt: "Um den Wirtschaftsstandort Bayern zu sichern, brauchen wir hochqualifizierte Fachkräfte in unseren Betrieben. Wir unterstützen daher Frauen und Mädchen dabei, ihren beruflichen Weg erfolgreich zu gehen. Gleichzeitig sind bessere Rahmenbedingungen nötig, um den Erwerbsumfang und den Anteil von Frauen in Führungspositionen allgemein zu erhöhen - wie etwa noch umfangreichere Kinderbetreuungsmöglichkeiten sowie eine umfassende und qualitativ hochwertige Pflegeinfrastruktur. Ebenfalls muss der Wandel in der Gesellschaft konsequent weiter gehen - so gilt es etwa, althergebrachte Rollenmuster oder Berufswahl-Stereotypen weiter aufzubrechen."

Zu diesem Zweck führen die bayerischen Arbeitgeberverbände seit Jahren erfolgreich eine Vielzahl von Projekten durch. Dazu gehören unter anderem die Girls'Day Akademien in Bayern. Diese werden als regionale Kooperationsmodelle zwischen einer Schule, einem oder mehreren Unternehmen und einer weiterführenden Schule oder Hochschule durchgeführt. Die Teilnehmerinnen lernen technische und naturwissenschaftliche Inhalte anhand praktischer Arbeiten bei den verschiedenen Bildungspartnern kennen. Im Rahmen der Initiative "Technik - Zukunft in Bayern" werden jedes Jahr "Mädchen für Technik Camps" und "Forscherinnen Camps" durchgeführt. Diese Angebote, mit bayme vbm als Hauptförderer, finden in Kooperation mit bayerischen Unternehmen und Hochschulen statt. "Die Camps leisten einen wichtigen Beitrag, um Mädchen schon früh für MINT-Themen zu begeistern und das Vertrauen in ihre technischen Fähigkeiten zu stärken", so Brossardt.

Neben Projekten zur Berufsorientierung richten sich die Aktivitäten auch an Frauen, die bereits im Berufsleben stehen. Das bayme vbm Projekt "Frauen in Führungspositionen - ein überbetrieblicher, unternehmensorientierter Ansatz" gibt den beteiligten Frauen über zwei Jahre lang die Möglichkeit, mit Workshops, Mentoringprogrammen sowie einer Lern- und Kommunikationsplattform an ihren persönlichen und fachlichen Stärken zu arbeiten und für sich neue Perspektiven mit Führungsverantwortung im Unternehmen zu entdecken. Am 16. März 2026 startet die nächste Staffel. Um Frauen in Führungsrollen bei der Netzwerkpflege zu unterstützen, haben bayme vbm im letzten Jahr die Plattform "woMEn" geschaffen. Brossardt berichtet: "Mit woMEn bieten wir ein Forum, in dem sich Frauen gewinnbringend austauschen und so über alle Bereiche von Wirtschaft, Politik, Kunst oder auch Wissenschaft hinaus vernetzen können. Gleichzeitig haben weibliche Nachwuchskräfte die Möglichkeit, von den Erfahrungswerten im Netzwerk zu profitieren. Wir sind stolz, dass am Standort Bayern so viele kluge weibliche Köpfe tätig sind. Mit ihrem Wissen und ihren Ideen tragen sie maßgeblich zur Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Unternehmen im Freistaat bei."

