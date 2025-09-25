PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmhinweis
Dienstag, 7. Oktober 2025, 22.15 Uhr
Die Anstalt

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: 

Dienstag, 7. Oktober 2025, 22.15 Uhr 
Die Anstalt 
Politsatire mit Max Uthoff, Maike Kühl und Claus von Wagner

Zehn Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen trifft sich das "Anstaltsensemble" zu einem satirischen Update. Sind wir auf dem richtigen Weg? Wie nah sind wir den vereinbarten Zielen schon gekommen?

Gemeinsam mit ihren Gästen Teresa Reichl und Abdelkarim präsentieren Maike Kühl, Max Uthoff und Claus von Wagner die Ökobilanz der letzten Dekade und werfen einen Blick in die Zukunft unserer Umwelt.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

