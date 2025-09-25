ZDF

ZDF-Programmhinweis

Dienstag, 7. Oktober 2025, 22.15 Uhr

Die Anstalt

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Dienstag, 7. Oktober 2025, 22.15 Uhr Die Anstalt Politsatire mit Max Uthoff, Maike Kühl und Claus von Wagner Zehn Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen trifft sich das "Anstaltsensemble" zu einem satirischen Update. Sind wir auf dem richtigen Weg? Wie nah sind wir den vereinbarten Zielen schon gekommen? Gemeinsam mit ihren Gästen Teresa Reichl und Abdelkarim präsentieren Maike Kühl, Max Uthoff und Claus von Wagner die Ökobilanz der letzten Dekade und werfen einen Blick in die Zukunft unserer Umwelt.

