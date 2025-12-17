PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von AOK-Bundesverband mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

AOK-Bundesverband

Reimann zur Apothekenreform: Wenig Wirtschaftlichkeit und verschleierte Folgekosten

Berlin (ots)

Zum Kabinettsbeschluss des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Apothekenversorgung äußert sich die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Dr. Carola Reimann, wie folgt:

"Dass die Bundesregierung mit der Apothekenreform neue Regelungen zur Sicherung einer flächendeckenden Arzneimittelversorgung durch Entbürokratisierung und Flexibilisierung auf den Weg bringt, ist grundsätzlich sinnvoll.

Dabei darf vor dem Hintergrund der finanziell angespannten Situation der GKV - wie auch in anderen Bereichen - der Aspekt der Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen verloren werden. Im Gesetzentwurf werden die voraussichtlichen Folgekosten für die GKV nicht transparent. Zum einen ist die Erhöhung des Fixums nur vertagt. Gleichzeitig wurde die FinanzKommission damit beauftragt, die Zusage aus dem Koalitionsvertrag zur Erhöhung des Fixums in dieser Legislatur bei den Sparvorschlägen einzupreisen. Dabei geht es um eine Milliarde Euro pro Jahr. Die Apotheker sind nun also die nächsten, die von den dringend benötigten Sparanstrengungen in der GKV ausgenommen werden sollen.

Offenbar hat die schwarz-rote Koalition die Finanznöte der GKV noch nicht in vollem Umfang realisiert. Auch die weitere Aufweichung bei der wirtschaftlichen Abgabe von Arzneimitteln kann am Ende auch die Abgabe von Rabattarzneimitteln belasten. Auf dem Spiel stehen dabei letztlich über sechs Milliarden Euro an Einsparungen durch Rabattverträge pro Jahr. Nicht zuletzt drohen außerdem auch bei der geplanten Ermöglichung der Abgabe verschreibungspflichtiger Medikamente ohne ärztliche Verordnung neue Unwirtschaftlichkeiten.

Zum anderen ist aufgrund des vorgesehenen Verhandlungsmechanismus künftig mit jährlichen Ausgabensteigerungen zu rechnen. Und auch die massive Ausweitung pharmazeutischer Dienstleistungen, die nicht aus einem unmittelbaren Bedarf der Versicherten resultieren, sondern mit denen der übervolle Topf lediglich schneller an die Apotheken ausgeschüttet werden soll, zeugt nicht davon, dass die Politik die prekäre Finanzlage der GKV verstanden hat. Damit werden vielmehr Versichertengelder auch für die Zukunft gebunden.

Statt also Versichertengelder noch weiter nutzlos rumliegen zu lassen, sollte schnellstmöglich der Fonds für pharmazeutische Dienstleistungen, der mittlerweile ein halbe Milliarde Euro angesammelt hat, an die GKV zurückgeführt werden.

Grundsätzlich setzt sich die AOK-Gemeinschaft für eine bessere Prävention ein. Aber der hier vorgesehene Weg, bei dem nicht bedarfsgerecht, sondern per Gießkanne und ohne klares Versorgungskonzept neue Leistungen definiert werden, ist der falsche. Stattdessen sollten Krankenkassen regional passgenaue Angebote für ihre Versicherten mit Leistungserbringern vor Ort vereinbaren. Denn ohne fachlich begründeten Bedarf und ohne die grundsätzliche Einbettung in einen Versorgungsansatz gemeinsam mit Ärztinnen und Ärzten wird es keine Versorgungsverbesserung geben."

Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:

Dr. Kai Behrens
Telefon: 030 / 34646-2309
Mobil: 01520 / 1563042
E-Mail: presse@bv.aok.de

Original-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von AOK-Bundesverband mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: AOK-Bundesverband
Weitere Storys: AOK-Bundesverband
Alle Storys Alle
  • 17.12.2025 – 09:00

    Reimann zur Anhörung Krankenhausreform: Nicht an Qualitätsvorgaben herumschrauben

    Berlin (ots) - Anlässlich der heutigen Anhörung zum Krankenhausreform-Anpassungsgesetz (KHAG) im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages bekräftigt Dr. Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, die Kritik der AOK an den geplanten Ausnahmeregelungen für die bundesweiten Qualitätsvorgaben: "Das KHAG darf nicht zum ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 17:05

    Patientensicherheit bei Medizinprodukten muss auch auf EU-Ebene oberste Priorität haben

    Berlin (ots) - Anlässlich des Verordnungsvorschlags der EU-Kommission zur Überarbeitung der EU-Medizinprodukte-Verordnung fordert AOK-Vorständin Dr. Carola Reimann eine obligatorische Haftpflichtversicherung der Hersteller. "Mit dem vorliegenden Verordnungsvorschlag verfolgt die EU-Kommission das Ziel, den Rechtsrahmen für Medizinprodukte durch einen Abbau an ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 09:33

    Reimann: Vertrauen in die GKV darf nicht ins Rutschen geraten

    Berlin (ots) - Zum heutigen "GKV-Tag" kommentiert die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands, Dr. Carola Reimann, die Ergebnisse einer bevölkerungsrepräsentativen Befragung des GKV-Spitzenverbandes zum Solidarprinzip in der GKV: "Als das Wissenschaftliche Institut der AOK im Rahmen einer Befragung für den WIdOmonitor 2023 die Einstellungen zu den Kernelementen des Solidarprinzips der gesetzlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren