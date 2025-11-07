ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.

Ausstieg aus fossilen Energien kann nur gemeinsam gelingen

Brossardt: "Energie muss bezahlbar sein"

München (ots)

Zu den Kernzielen der am 10. November startenden Weltklimakonferenz (COP30) in Belém (Brasilien), zählt erneut, die Staaten auf Kurs zum 1,5-Grad-Ziel zu bringen. Für die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. ist darüber hinaus entscheidend, dass das Konzept für die Klimafinanzierung sicherstellt, alle Staaten zu einem angemessenen Beitrag zu verpflichten. "Im europäischen Alleingang können wir die Erderwärmung nicht aufhalten. Wenn wir international Vorbild sein wollen, ist es nötig, dass Klimaschutz an unserem Standort gleichermaßen ökologisch wirksam, sozial verträglich und auch ökonomisch erfolgreich ist. Für das Erreichen der globalen Energiewendeziele ist ein Mix aus Technologien erforderlich", erläutert vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Der Gipfel wird zeigen, inwiefern Klimadiplomatie in einer polarisierten Welt gelingen kann. "Während die USA erneut aus dem Pariser Abkommen ausgetreten sind, hat China zwar angekündigt, seine Emissionen bis 2035 um sieben bis zehn Prozent gegenüber dem Höchststand zu senken, dies aber noch nicht verbindlich verankert. Fakt ist: Für die Begrenzung der Erderwärmung ist eine sofortige und deutliche Emissionsminderung erforderlich - auch in Ländern wie den USA, China und Indien, die zu den TOP 5 der weltweit größten Emittenten zählen", warnt Brossardt.

Auch der Ausstieg aus fossilen Energien und der Ausbau von Energiespeicherkapazitäten sind zentrale Themen der anstehenden COP30. Das sieht die vbw als gemeinsame internationale Herausforderung. "Die Expertise unserer deutschen und bayerischen Unternehmen bei den Energiewendetechnologien kann hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten. Erfolgreicher Klimaschutz kann aber nur gelingen, wenn die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, die wegweisende Technologien herstellen, nicht weiter geschwächt wird. Für europäische und besonders bayerische Unternehmen sind Bürokratieabbau und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen essenziell, damit sie die Transformation hin zur Klimaneutralität aktiv mit vorantreiben können", so Brossardt abschließend.

Im Januar 2026 wird die vbw im Rahmen der Veranstaltung Deutschland hat Zukunft: Klimapolitik nach Belém die Ergebnisse der Klimakonferenz von Belém und ihre Konsequenzen vertieft diskutieren. Hier finden Sie weitere Information zu der Veranstaltung.

Original-Content von: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell