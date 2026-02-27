Lidl

Glänzender Frühjahrsstart: Lidl punktet mit Testsiegern von der Kinderzahnpasta bis zum Hochdruckreiniger

"Dentalux Kids Zahnpasta" ist Testsieger der Stiftung Warentest, "Parkside"-Hochdruckreiniger der Preis-Leistungs-Sieger

Eine gute Zahnpflege von Anfang an ist entscheidend für gesunde Zähne: Die "Dentalux Kids Zahnpasta" in der Geschmacksrichtung Erdbeere von Lidl brilliert in allen Prüfpunkten und wird daher mit dem Qualitätsurteil "sehr gut" (Note 1,1) zu den Testsiegern der aktuellen Ausgabe der Stiftung Warentest (03/2026) gekürt. Die Lidl-Kinderzahnpasta überzeugt sowohl durch eine sehr gute Kariesprophylaxe als auch durch ihre Verpackung: Die kleine Öffnung der Tube macht es Kinderhänden leichter, die richtige Menge zu dosieren. Mit 50 Cent je 100 Milliliter (Grundpreis: 5,00 Euro/Liter) gibt es eine sehr gute Zahnpflege für die Jüngsten zum kleinen Preis.

Geprüfter Genuss aus dem Kühlregal

Hummus zählt zu den ältesten bekannten Gerichten der Küche des östlichen Mittelmeerraums und ist auch hierzulande äußerst beliebt. Der "Chef select Hummus Natur" von Lidl erhält von Stiftung Warentest das Qualitätsurteil "gut" (Note 2,3). Der Dip mit Kichererbsen-Topping überzeugt die Testpersonen mit einem Geruch und Geschmack nach geröstetem Sesam und einer angenehm würzigen Note. Geschmacklich beschreiben die Tester den Hummus als leicht bitter, salzig, dezent süß und mild scharf. Positiv hervorgehoben wird zudem die nutzerfreundliche Verpackung. Mit einem Preis von 0,99 Euro für 200 Gramm (Grundpreis: 4,95 Euro/Kilogramm) gehört der Hummus von Lidl zu einem der günstigsten Produkte im Test.

Gute Bewertungen für Pflege und Styling

Das "Cien Men Styling Gel Kleber" erhält von der ÖKO-TEST-Redaktion in der aktuellen Ausgabe (03/2026) die Gesamtnote "gut". Das vegane Stylinggel trägt die anerkannte Veganblumen-Zertifizierung und bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Sauberkeit für Haus und Garten: Non-Food-Produkte von Lidl im Test

Mit den steigenden Temperaturen erfreuen sich auch Terrassen, Wege und Einfahrten an einer gründlichen Reinigung. Der "Parkside PHD 170 D2" Hochdruckreiniger zählt zu den Testsiegern (Gesamtnote: 2,1) bei Stiftung Warentest und wird außerdem als klarer Preis-Leistungs-Sieger hervorgehoben. Das Gerät punktet durch eine gute Reinigungsleistung, eine hohe Benutzerfreundlichkeit und ein praktisches Verstaukonzept. Insbesondere die Haltbarkeit und Sicherheit des Gerätes werden mit "sehr gut" bewertet. Mit einem Preis von 125 Euro ist der Hochdruckreiniger von Lidl zudem das günstigste Gerät unter den Testsiegern und damit der Preistipp der Redaktion - auf Augenhöhe mit den deutlich teureren Modellen.

Wer den Frühjahrsputz plant, liegt mit dem W5 Glas-Reiniger (Hersteller: Win Cosmetic) richtig. Die ÖKO-TEST-Redaktion bewertet das Lidl-Produkt mit einem "guten" Gesamtergebnis. Ausschlaggebend sind "sehr gute" Inhaltsstoffe und "gute" Ergebnisse in der Praxisprüfung. Mit 95 Cent pro Liter ist der Reiniger einer der günstigsten unter den gut bewerteten Produkten im Test.

Einmal mehr zeigt sich: Sowohl im Food- als auch im Near- und Non-Food-Bereich bietet Lidl beste Qualität zu fairen Preisen.

