Viraler Trend "Pretty Desserts" bald bei Lidl im Tiefkühlregal
Süße Illusionen in den Sorten Mango, Zitrone und Himbeere
Auf den ersten Blick sehen sie aus wie normale Früchte, doch hinter der täuschend echten Optik verbergen sich kleine, handgemachte Kunstwerke der modernen Pâtisserie. Dessert-Früchte, die in den sozialen Medien aktuell für Begeisterung sorgen, verbinden raffinierte Handwerkskunst mit einem Geschmackserlebnis. Nun bringt Lidl in Deutschland diesen internationalen Dessert-Trend in die über 3.250 Filialen. Die kunstvoll gestalteten Confiserie-Highlights der Marke "Patisserie Aurelie" erinnern in ihrer Form und ihrem Aufbau an die Kreationen internationaler Spitzen-Pâtissiers.
Ab Donnerstag, dem 20. November, sind die Dessert-Früchte in limitierter Stückzahl deutschlandweit in allen Lidl-Filialen erhältlich. Mit einem Preis von 4,99 Euro je Stück (Grundpreis: 62,38 Euro/ Kilogramm) bleibt der Lebensmitteleinzelhändler seinem Anspruch treu, den Kunden ausgezeichnete Qualität zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Die fruchtigen Desserts sind zunächst in den drei beliebten Sorten Mango, Zitrone und Himbeere erhältlich. Jede Frucht wird von Hand gefertigt und beeindruckt durch ihren raffinierten Aufbau: Ein Fruchtgelee-Kern, umhüllt von einer feinen Creme aus weißer Schokolade. Eine dünne Schokoladenhülle sorgt für den Knack-Moment, der das Dessert so besonders macht. Durch die Tiefkühlung bleiben der Geschmack und die kunstvolle Form von der Produktion bis zum Verzehr perfekt erhalten.
Mit dieser Produkteinführung macht Lidl Pâtisserie-Genuss auf Spitzenniveau für alle zugänglich. Handgefertigte Qualität und kunstvolle Verarbeitung gibt es bei Lidl zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.
