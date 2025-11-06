Lidl

Lidl lädt zum Dialog: Die Planetary Health Diet in der Praxis

Lidl in Deutschland diskutiert mit Experten und Stakeholdern über die Zukunft auf dem Teller und kündigt neue Produkte an

Bad Wimpfen (ots)

Wie bringen wir wissenschaftlich fundierte Ernährungsempfehlungen wie die Planetary Health Diet (PHD) von der Theorie in die Praxis und somit ins Lidl-Regal und auf unsere Teller? Mit dieser zentralen Frage hat Lidl in Deutschland am Mittwoch, den 5. November 2025, zu einem konstruktiven Austausch ins Museum für Kommunikation in Berlin-Mitte eingeladen. Die Veranstaltung "Zukunft auf dem Teller - Die Planetary Health Diet in der Praxis: vom Leitbild zur Lebensrealität" hat sich der konkreten Umsetzung einer Ernährungsweise gewidmet, die sowohl die menschliche Gesundheit als auch die ökologischen Grenzen des Planeten berücksichtigt.

Welche Rolle spielen Handel, Politik und weitere Stakeholder bei der Gestaltung von Sortimenten, Konsumverhalten und Kaufentscheidungen? Und wie gelingt es, die gesamte Wertschöpfungskette einzubeziehen - insbesondere Kunden? Über diese und weitere Fragen diskutierten Christoph Graf, Geschäftsleiter Einkauf der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG, Albert Stegemann, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und zuständig für Ernährung, Landwirtschaft, Heimat und Gesundheit, Dr. Stefan Knupfer, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der AOK PLUS und ab ersten Januar Vorstandsvorsitzender, und Petra Bentkämper, Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes. Professorin Dr. Maja Göpel, deutsche Politökonomin, Transformationsforscherin und Nachhaltigkeitsexpertin, hat sowohl durch eine Keynote als auch in der Podiumsdiskussion die wissenschaftliche Perspektive eingenommen. Moderatorin und Autorin Judith Rakers führte durch den Veranstaltungsabend.

Vom Konzept zur gelebten Praxis - die Fokusthemen von Lidl

Christoph Graf schildert bei der Veranstaltung die bemerkenswerte Reise, auf die sich Lidl in Deutschland vor einigen Jahren hin zu einer bewussteren Ernährung gemacht hat: Alles beginnt mit der Reduktion von Salz und Zucker in Eigenmarkenartikeln. Dann folgt der Ausbau des pflanzlichen Sortiments, für das der Lebensmitteleinzelhändler bereits mehrfach ausgezeichnet worden ist. Derzeit liegt der Fokus mitunter auf dem konsequenten Ausbau von Sortimenten mit hohen Anteilen an Ballaststoffen und pflanzlichen Proteinen, wobei die Erweiterung des Angebots an Nüssen und Hülsenfrüchten stark vorangetrieben wird.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Vollkornsortiment. Bis 2030 will der Lebensmitteleinzelhändler den Anteil an Vollkorn im Verhältnis zum Gesamtgetreide auf 20 Prozent erhöhen (Basisjahr 2023). So hat Lidl bereits im beliebten Roggenmischbrot "Pfunds Schnitten" der Eigenmarke "Grafschafter" den Anteil an Vollkorn im Gesamtgetreideanteil von 0 auf 51 Prozent gesteigert. Zudem soll ebenfalls bis 2030 in allen relevanten Produktkategorien im Sortiment mindestens eine Vollkornalternative angeboten werden.

Neu in der Tiefkühlung: Mix & Match

Im nächsten Schritt geht die Reise auch durch die Tiefkühlung: Ab dem 10. November finden Lidl-Kunden in ausgewählten Regionen neue tiefgekühlte Fertiggerichte im Sortiment, die eine bewusste Ernährung noch einfacher machen. Bei den "Mix & Match"-Artikeln handelt es sich um einzeln verpackte Komponenten, wie Hähnchenstreifen, Tofu-Würfel oder Reis mit Gemüse, die sich individuell kombinieren lassen. Ergänzt wird dieses Angebot durch tiefgekühlte High-Protein-Produkte, etwa Bowls oder Proteineisriegel. "Eine bewusste Ernährung wird somit auch für die Kunden einfacher, die wenig Zeit für die Essenszubereitung haben. Gleichzeitig zeigt Lidl mit dem neuen Angebot, dass bewusste Ernährung, Qualität und Convenience kein Widerspruch sind", so Christoph Graf.

Damit unterstreicht Lidl einmal mehr die Relevanz einer zukunftsfähigen Ernährung, denn das Ernährungsleitbild der Planetary Health Diet trägt maßgeblich zur Sortimentsgestaltung von Lidl in Deutschland bei. Bis 2050 strebt der Lebensmitteleinzelhändler einen kontinuierlichen Ausbau des Sortiments an pflanzlichen Lebensmitteln gemäß dem Leitbild der Planetary Health Diet an. "Hierbei ist mir besonders wichtig: Wir lassen den Kunden die Wahl, für welche Produkte sie sich entscheiden. Mit unserem Angebot können sie eine nachhaltigere Auswahl zu einer bewussten und gesunden Lebensweise treffen und neue Ernährungsweisen ausprobieren", betont Christoph Graf.

