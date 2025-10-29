Lidl

Lidl reduziert die Butterpreise zum fünften Mal in Folge

Butter wird bei Lidl um weitere 10 Cent günstiger - auch Bio-Butter und pflanzliche Butteralternativen fallen im Preis

Bad Wimpfen

Nach den großen Preissenkungen bei Kaffee, Käse und Pasta setzt Lidl in Deutschland ein weiteres Preiszeichen und unterstreicht damit seine Vorreiterrolle im Lebensmitteleinzelhandel erneut. Ab sofort ist die "Milbona Deutsche Markenbutter" (250 Gramm) für 1,39 Euro erhältlich und ist damit so günstig wie zuletzt vor rund zwei Jahren. Darüber hinaus profitieren die Kunden auch bei weiteren Butterartikeln, darunter ebenfalls die hochwertige Bioland-Butter, Mischstreichfetten, einer veganen Butteralternative sowie regional verfügbaren Butterartikeln von dauerhaft günstigeren Preisen.

Mit dieser erneuten Preisanpassung gibt Lidl sinkende Rohstoffpreise weiterhin konsequent und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter - und bleibt gleichzeitig seiner Haltung treu, pflanzliche Alternativen zu gleichen Preisen anzubieten. Kunden können sich somit stets darauf verlassen: Lidl bietet immer das aktuell bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis.

Seit Jahresbeginn hat der Frische-Discounter den Preis für Butter bereits um insgesamt einen Euro, rund 41 Prozent, reduziert. Lidl verdeutlicht damit einmal mehr seinen Anspruch, hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum bestmöglichen Preis zu bieten.

Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede. Den bundesweit günstigsten Butterpreis gibt es somit weiterhin bei Lidl - lohnt sich.

Diese Butterartikel und -alternativen werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen günstiger:

Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 5,56 Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro

(Grundpreis: 5,56 Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro Milbona Sødergården Mischstreichfett ungesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 5,16 Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro

(Grundpreis: 5,16 Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro Milbona Sødergården Mischstreichfett gesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 5,16 Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro

(Grundpreis: 5,16 Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro Milbona Süßrahmbutter, 250 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 5,56 Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro

(Grundpreis: 5,56 Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro Vemondo No Butter, 250 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 5,56 Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro

(Grundpreis: 5,56 Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro Milbona Bioland Butter, 250 Gramm, neu 2,69 Euro (Grundpreis: 10,76 Euro/Kilogramm) statt 2,79 Euro

Zusätzlich sinken die Preise dieser regional verfügbaren Produkte¹:

Milbona Weidebutter, 250 Gramm, neu 1,89 Euro (Grundpreis: 7,56 Euro/Kilogramm) statt 1,99 Euro

(Grundpreis: 7,56 Euro/Kilogramm) statt 1,99 Euro Ein gutes Stück Bayern Butter mildgesäuert, 250 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/Kilogramm) statt 1,89 Euro

