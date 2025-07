Lidl

Vereinte Kräfte: Lidl und Trek entwickeln Partnerschaft als Co-Eigentümer des Teams weiter

Neue Teamstruktur etabliert, mit dem Ziel das beste Team im internationalen Straßenradsport zu werden

Bad Wimpfen (ots)

Lidl, Europas größter Lebensmitteleinzelhändler, und Trek, der amerikanische Fahrradhersteller, befinden sich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Änderung der Eigentümerstruktur des UCI WorldTour Teams Lidl-Trek. Lidl beabsichtigt, eine Mehrheitsbeteiligung zu erwerben, während Trek einen bedeutenden Anteil an dem von ihm gegründeten Team behalten wird. Vorbehaltlich der Zustimmung aller zuständigen Behörden soll die Transaktion in den kommenden Wochen abgeschlossen werden.

Seit dem Einstieg von Lidl Mitte 2023 haben sich das Herren- und das Frauen-Team von Lidl-Trek kontinuierlich weiterentwickelt. Die Ambitionen der beiden Unternehmen waren vom ersten Tag der Zusammenarbeit hoch: Nach nunmehr zwei Jahren wollen die beiden künftigen Miteigentümer die Messlatte noch höher legen.

Gemeinsam haben Lidl und Trek bereits die Herzen von Radsportsfans weltweit erobert: Trek als renommierte Marke in der globalen Fahrradherstellung - ein Unternehmen, das für Innovation als auch für Leistung steht, und Lidl als anerkannter Unterstützer des Sports. Lidl liegt es als Teil seiner sozialen Verantwortung am Herzen, einen gesunden und aktiven Lebensstil zu fördern.

Die Partnerschaft beider Unternehmen zeichnet sich durch das leidenschaftliche Bekenntnis Höchstleistung zu zeigen aus, sowie durch eine Kultur, die offen mit Fans umgeht - ob im persönlichen Umgang oder durch die wachsende Online- und Social Media-Community.

Mit diesem langfristigen Bekenntnis beider Partner investiert Lidl-Trek in die Zukunft und ermöglicht optimale Voraussetzungen für derzeitige Fahrer sowie Teammitglieder und etabliert Lidl-Trek als Magnet für Spitzenfahrer, aufstrebende Talente sowie hochqualifizierte Mitarbeiter. Investitionen in ein hochmodernes Leistungszentrum, das sich auf die Gesundheit, Erholung und Leistungsanalyse der Athleten konzentriert, sind vorgesehen. Ziel ist es, sowohl datenbasierte Entscheidungen im Kontext Leistungssteigerung zu treffen als auch die individuellen Bedürfnisse der Athleten in den Mittelpunkt zu stellen. Dabei wird Lidl-Trek von den Investitionen in künstliche Intelligenz und digitale Souveränität durch das digitale Powerhouse Schwarz Digits, einem weiteren Unternehmen der Schwarz Gruppe, profitieren.

Roger Gierhart, Vizepräsident von Trek Bicycle, sagt: "Seit Trek vor zwölf Jahren die WorldTour-Lizenz gekauft und das Team gegründet hat, wussten wir, dass wir uns langfristig in diesem Sport engagieren werden. In der Vergangenheit waren wir am unteren Ende der Team-Budgets angesiedelt und haben uns den Ruf erworben, Ergebnisse zu liefern, die über unserer Gewichtsklasse liegen. Ob durch den Sieg bei Monumenten und bei Grand-Tour-Etappen oder die Eroberung ikonischer Trikots - das Team ist eine Erfolgsgeschichte, die allen bei Trek und den Fans in der ganzen Welt bereits viel Freude bereitet hat. Mit Lidl haben wir einen Partner gefunden, mit dem wir eine gemeinsame Vision für die Zukunft teilen. Mit dieser Unterstützung streben wir danach, an die Spitze des Sports zu gelangen und noch weitere Erfolge zu feiern."

Mit der bevorstehenden Umstrukturierung wird Lidl vom Hauptsponsor und strategischen Partner zum Miteigentümer, der über die Möglichkeiten verfügt, die besten Fahrer in einem stabilen und langfristigen Umfeld für sich zu gewinnen, zu halten und zu fördern. Auch nach der Vertragsunterzeichnung bleibt Trek dem Team als Miteigentümer und technischer Partner verbunden. Lidl-Trek geht auch weiterhin mit denselben Werten an den Start, die das Team schon immer vertreten hat: ein großartiger Teamgeist gepaart mit einem starken Leistungswillen und Spaß am sportlichen Wettkampf. Das Team bleibt so, wie die Fans es kennen und lieben gelernt haben.

Thomas Rohregger, Geschäftsführer Brand Partnerships und Head of Cycling bei Lidl, betont: "Wir sind mit großem Respekt und Enthusiasmus in die Gespräche mit Trek über die gemeinsame Eigentümerschaft an diesem fantastischen Team gestartet. Für uns stellt Lidl-Trek eine leistungsstarke Plattform dar, um die Spitze des internationalen Straßenradsports bei Männern und Frauen zu erreichen und um eine Schlüsselrolle bei der Förderung gesunder Ernährung sowie eines aktiven Lebensstils bei den Fans weltweit zu spielen. Wir sind dankbar für das Vertrauen, das Trek in uns setzt, um diesen nächsten Schritt gemeinsam zu gehen. Wir werden gemeinsam auf dem aufbauen, was Trek für das Team geschaffen hat und was wir gemeinsam weiterentwickelt haben. Gemeinsam mit den talentierten Fahrern und Mitarbeitern bei Lidl-Trek werden wir das Team im Hinblick auf Leistung und Kultur weiter stärken - mit dem Ziel, das beste Team der Welt zu werden."

Luca Guercilena, General Manager von Lidl-Trek, sagt: "Trek hat dieses ehrgeizige Projekt 2014 gestartet und damit den Grundstein für das heutige Team gelegt. Wir sind sehr stolz auf alles, was wir seither erreicht haben. Jetzt, da Lidl plant, Miteigentümer zu werden, und die Gespräche konstruktiv verlaufen, sieht die Zukunft noch rosiger aus. Aber unsere Philosophie wird unverändert bleiben: Das Team zu sein, das die Fans anfeuern wollen, während wir darum kämpfen, die Besten zu sein. Natürlich ist ein so ehrgeiziges Ziel nur mit dem unerschütterlichen Vertrauen und der Unterstützung von herausragenden Unternehmen wie Lidl und Trek möglich, die unsere Vision für die Zukunft teilen. Unsere Erfolgsbilanz bei der Förderung von Talenten spricht für sich - und da unser Development-Team mit den Talenten von morgen nun gut aufgestellt ist, freuen wir uns auf das, was noch kommen wird."

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell