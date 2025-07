Lidl

Lidl wird offizieller Partner der "ADAC Cyclassics Hamburg"

Konsequenter Ausbau der Kooperation mit dem Radsportveranstalter A.S.O. Germany

Bild-Infos

Download

Bad Wimpfen (ots)

Lidl in Deutschland investiert weiter in das Engagement im Profiradsport: Der Lebensmitteleinzelhändler wird offizieller Partner der "ADAC Cyclassics Hamburg" im August. Bei dem größten Radsport-Event in Deutschland fahren Profi-Fahrer der 18 WorldTour-Mannschaften sowie mehr als 10.000 Amateurfahrer mit. Im vergangenen Jahr haben 150.000 Fans an der Strecke sowie rund 250.000 TV-Zuschauer das Rennen mit Spannung verfolgt.

Die "ADAC Cyclassics Hamburg" sind ein Highlight des Radsportveranstalters A.S.O. Germany, Tochter des "Tour de France"-Organisators A.S.O.. Zudem sponsert Lidl die Lidl Deutschland Tour, das bedeutendste Radrennen Deutschlands, und den Radklassiker "Eschborn Frankfurt".

Mit der Kooperation setzt sich Lidl für den Sport und eine bewusste Ernährung mit gesunden sowie nachhaltigen Produkten ein: Die drei Radrennen in Deutschland bieten Fans und Zuschauern internationalen Spitzen-Sport und Angebote für Hobbyfahrer, die der Lebensmitteleinzelhändler mit Aktionen und frischen Snacks wie Obst und Gemüse und veganen Alternativen der Eigenmarke "Vemondo" begleitet. Dadurch will Lidl die Menschen für einen aktiven und gesunden Lebensstil begeistern. International setzt Lidl mit dem UCI WorldTeam und UCI Women's WorldTeam Lidl-Trek ebenfalls auf Radsport-Partnerschaften.

"Die Partnerschaft mit den 'Cyclassics' ist unser nächster Schritt, um langfristig die Weiterentwicklung des professionellen Radsports in Deutschland zu fördern. Als Partner tragen wir zudem dazu bei, dass Spitzen- und Breitensportler durch gesunde und bewusste Ernährung ihren Lebensstil optimieren können", sagt Alexander Lafery, Leiter Marketing der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG.

"Wir freuen uns sehr, mit Lidl einen engagierten Partner an unserer Seite zu wissen, der unsere Werte teilt und das Potenzial des Radsports in Deutschland aktiv mitgestaltet", erklärt Matthias Pietsch, Geschäftsführer der A.S.O. Germany GmbH. "Mit frischen Impulsen und kreativen Aktionen bereichert Lidl das Erlebnis für Fans, Aktive und Familien nun auch rund um die ADAC Cyclassics."

Über die A.S.O. Germany

Die A.S.O. Germany GmbH ist der größte Radsportveranstalter Deutschlands. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt/Main setzt die beiden deutschen Radrennen der UCI WorldTour um. In dieser weltweit höchsten Rennserie werden der Radklassiker Eschborn-Frankfurt und die Hamburger Cyclassics ausgetragen. Dazu organisiert A.S.O. Germany auch die Lidl Deutschland Tour - das einzige deutsche Etappenrennen der Männer. Neben den Profis nehmen insgesamt 25.000 Hobbyathleten bei diesen drei Radrennen teil.

Über Lidl in Deutschland

Der Lebensmitteleinzelhändler Lidl gehört als Teil der Schwarz Gruppe, beheimatet in Neckarsulm, zu den führenden Unternehmensgruppen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell betreibt Lidl rund 12.350 Filialen in derzeit 31 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 100.000 Mitarbeiter in über 3.250 Filialen, 39 Verwaltungs- und Warenverteilzentren für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte von Lidl-Eigenmarken und Marken aus verschiedenen Kategorien und Preissegmenten, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf sechs Fokusthemen: Klima schützen, Biodiversität achten, Ressourcen schonen, fair handeln, Gesundheit fördern und Dialog führen.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell