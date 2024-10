Lidl

Pünktlich zur Backsaison: Bio-Weizenmehl erhält Bestnote in der aktuellen Ökotest-Ausgabe

Bild-Infos

Download

Bad Wimpfen (ots)

Pünktlich zur Plätzchen- und Stollensaison erhält das "Belbake Bio Weizenmehl Type 550" einwandfreie Ergebnisse in der aktuellen Ausgabe der Ökotest (11/2024). So gehört das Lidl-Produkt von Bioland mit Weizen aus Deutschland mit dem Gesamtergebnis "Sehr gut" zu den Testsiegern. Mit seinen hochwertigen Inhaltsstoffen und einem Preis von 0,85 Euro pro Kilogramm ist es zudem eines der günstigsten Weizenmehle unter den Testsiegern in Bio-Qualität.

Auch für Hundebesitzer gibt es Grund zur Freude: Das Trockenfutter "Orlando Pure Taste mit Huhn" erhält von der Ökotest-Redaktion die Bestnote "Sehr gut". Mit sehr guten Inhaltsstoffen und ebenso einwandfreien Testergebnissen in der Ernährungsphysiologie gehört das Futter für einen moderat aktiven Hund mit Kosten von 0,52 Euro pro Tag zudem zu den günstigsten im Test.

Die aktuelle Ausgabe der Stiftung Warentest bestätigt auch, dass Lidl Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen lebt. Die Redaktion untersuchte am Beispiel von Filterkaffee, wie stark sich Unternehmen für Arbeitsbedingungen und Umweltschutz im Kaffeeanbau einsetzen. Lidl erhält für sein Engagement im Bereich Corporate Social Responsibility für den "Fairglobe Fairer Bio Kaffee" die Note "Gut". Diese positive Bewertung resultiert aus "guten" Arbeitsbedingungen und Umweltschutz im Kaffeeanbau sowie einer "sehr guten" Transparenz des Lebensmitteleinzelhändlers in diesem Bereich.

Einmal mehr zeigt sich: Neben der sozialen Verantwortung für Mensch und Umwelt bietet Lidl gewohnt ausgezeichnete Qualität zu fairen Preisen.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell