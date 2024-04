Lidl

Exklusive Verlosung bei Lidl Plus: 10.000 Fußballtickets für UEFA EURO 2024 TM zu gewinnen

Lidl in Deutschland ermöglicht seinen Kunden das Fußballjahr 2024 live mitzuerleben. In einer exklusiven Verlosung in der "Lidl Plus"-App können alle Teilnehmer begehrte Tickets für die Europameisterschaft gewinnen. Vom 22. April bis 26. Mai erhalten registrierte App-Nutzer täglich ab einem Einkaufswert von zehn Euro jeweils ein Gewinnspiel-Los zum Einlösen. Jeden Tag können somit abhängig vom Einkaufswert mehrere Lose mit einem Klick auf "Teilnahme abschicken" digital eingesendet werden. Mit der Aktivierung der gesammelten Lose haben Lidl-Kunden die Chance auf zwei von insgesamt 10.000 Tickets für die EM-Fußballspiele der Vor- und K.o.-Runde. Im Juni erhalten App-User weitere Ticket-Gewinnmöglichkeiten.

Die besondere Ticketverlosung findet im Rahmen der offiziellen Partnerschaft von Lidl bei der UEFA EURO 2024 TM statt, die unter dem Motto "We're On Your Team" läuft. Mit seinem Sport-Engagement ergänzt der Lebensmitteleinzelhändler seinen Einsatz für eine aktive und gesunde Lebensweise. Dies bettet Lidl in die übergeordnete, crossmediale "Offizieller Partner deines Lebens"-Kampagne ein, die den Frische-Discounter als täglichen Begleiter in allen Lebenslagen zeigt - auch beim Mitfiebern um die Fußball-Europameisterschaft.

Vorteils-App für Lidl-Kunden

Kunden profitieren mit der "Lidl Plus"-App bei jedem Einkauf von besonderen Services wie beispielsweise lukrativen Aktionscoupons für Rabattaktionen, dem digitalen Kassenbon, von Sofortgewinnen oder exklusiven Aktionen wie der aktuellen Ticketverlosung. Ebenfalls benötigen Kunden mit "Lidl Plus" lediglich ihr Mobiltelefon beim Einkaufen: Mit der Bezahlmöglichkeit "Lidl Pay" innerhalb der App erfolgt die Zahlung schnell und einfach per Lastschrift über das Girokonto nach vorheriger Aktivierung. Die "Lidl Plus"-App ist kostenlos im App-Store oder im Play Store erhältlich.

