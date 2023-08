Eurojackpot

10 Millionen Euro nach Bayern

Siegesserie: fünf Jackpots in Folge nach Deutschland

Münster (ots)

Den bereits fünften deutschen Jackpottreffer in Folge gab es bei der Ziehung von Eurojackpot am Freitag (18. August). Erneut gewinnt ein deutscher Spielteilnehmer 10 Millionen Euro. Diese gehen nach Bayern.

Bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot am Freitag (18. August) wurden die Gewinnzahlen 2, 16, 22, 28, 46 sowie die beiden Eurozahlen 4 und 8 ermittelt. In allen 18 teilnehmenden europäischen Ländern gab es einen einzigen Spielteilnehmer aus Bayern, der alle sieben Zahlen richtig auf seinem Tippschein hatte. 10 Millionen Euro gehen in den Freistaat - der Jackpot stand bei seiner Mindesthöhe, da er bereits am Dienstag zuvor geknackt worden war.

Deutsche Siegesserie geht weiter

Aktuell gibt es eine echte deutsche Siegesserie: Die vergangen fünf Jackpots gingen alle nach Deutschland. Rekord! Los ging es bereits am 23. Juni mit einem 120-Millionen-Gewinn in Schleswig-Holstein. Am 4. August folgte ein Jackpotgewinn von mehr als 117,2 Millionen Euro in Hamburg. Mit der folgenden Ziehung am 8. August wurden 10 Millionen Euro in Sachsen-Anhalt ausgezahlt. Eine Woche später am 15. August gab es einen Treffer in Niedersachsen mit der Gewinnsumme von rund 14,3 Millionen Euro. Jetzt am Freitag (18. August) erneut ein Gewinn in Bayern.

Vier Jackpot-Treffer im August

Einen weiteren Rekord stellen zudem die jüngsten vier Jackpottreffer dar. Das gab es vorher noch nie, dass innerhalb eines Monats in 4 Ziehungen vier Mal in der Gewinnklasse 1 getroffen wurde. Bemerkenswert: Die vier Jackpot-Gewinne im August verteilen sich zu gleichen Teilen auf die beiden Ziehungstage Dienstag und Freitag mit jeweils zwei Treffern.

Acht weitere Hochgewinner

Bei der Ziehung am 18. August gibt es im zweiten Rang acht weitere Tipper mit sechsstelligen Gewinnbeträgen: Jeweils 200.778,30 Euro werden in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Spanien, Finnland, Kroatien und zwei Mal in Polen ausgezahlt.

Nächste Ziehung am Dienstag

Am kommenden Dienstag (22. August) startet der Eurojackpot erneut bei zehn Millionen Euro in die nächste Jackpotphase. Die Spielteilnahme ist bis zum Ziehungstag, 19 Uhr, in den Lotto-Annahmestellen sowie im Internet unter www.eurojackpot.de möglich. Je nach Bundesland kann der Annahmeschluss abweichen.

