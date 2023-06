Lidl

Starke Marke trifft auf starke Eigenmarke: Exklusive Geschenksets zum Lidl-Jubiläum

Bad Wimpfen (ots)

50 Jahre mehr als günstig: In diesem Jahr feiert Lidl eine der größten und längsten Geburtstagsfeiern Deutschlands. Zum Jubiläum wartet der Lebensmitteleinzelhändler mit einer besonderen Markenaktion in allen über 3.250 Filialen in Deutschland auf. Unter dem Motto "Mix it your way, mit Freeway" sind ab dem 3. Juli erstmalig hochwertige Markenspirituosen gepaart mit Softdrinks der Eigenmarke Freeway in vier exklusiven Geschenksets zum Selbermischen erhältlich* - solange der Vorrat reicht. Darunter Smirnoff Vodka 0,7 Liter mit einem gratis Ein-Liter-Freeway Bitter Lemon für 8,99 Euro zzgl. Pfand, Gordon's Dry Gin 0,7 Liter mit einem Ein-Liter-Freeway Tonic sowie Johnnie Walker Red Label 0,7 Liter und Captain Morgan Spiced Gold 0,7 Liter im Set mit jeweils zwei gratis 0,33-Liter-Dosen Freeway Cola für 9,99 Euro zzgl. Pfand.

Seit 50 Jahren richtet der Frische-Discounter sein Angebot konsequent auf die Wünsche seiner Kunden und mit dem Anspruch aus, stets die beste Qualität und Vielfalt zum gewohnt günstigen Lidl-Preis zu bieten. So war Lidl der erste Discounter, der in den 70er Jahren auch Markenprodukte in sein Sortiment aufnahm.

Die passenden Rezepte für die Geschenksets sind auf lidl-kochen.de zu finden.

*Abgabealter 18 Jahre.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell