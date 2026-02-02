PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.

Die PKV gedenkt Rita Süssmuth und der langen, guten Zusammenarbeit in der AIDS-Stiftung

Köln (ots)

Zum Tode von Rita Süssmuth erklärt Florian Reuther, Direktor des Verbandes der Privaten Krankenversicherung (PKV):

"Der Tod von Rita Süssmuth erfüllt die Gremienmitglieder des PKV-Verbandes, alle Mitarbeitenden und auch mich ganz persönlich mit tiefer Trauer.

Als Gesundheitsministerin hat Prof. Süssmuth 1987 die Nationale AIDS-Stiftung ins Leben gerufen, zu deren Gründungsmitgliedern damals auch der Verband der Privaten Krankenversicherung gehörte und die später in der Deutschen AIDS-Stiftung aufging.

Rita Süssmuth stand für eine zutiefst menschenfreundliche Aids-Politik in Deutschland. Sie setzte auf Aufklärung statt Ausgrenzung, auf Prävention und Partnerschaftlichkeit. Unermüdlich kämpfte sie für Menschen mit HIV und Aids - für deren Würde und Belange.

Die PKV ist bis heute im Stiftungsrat der AIDS-Stiftung vertreten. Persönlich darf ich den Verband seit einigen Jahren im Vorstand vertreten. Es war uns allen Ehre und Freude zugleich, so viele Jahrzehnte mit Prof. Süssmuth, die der AIDS-Stiftung bis zuletzt als Ehrenvorsitzende verbunden war, zusammenzuarbeiten. Ihre Herzenswärme, ihr Mut und ihr Einsatz bleiben unvergessen. Ihr Vorbild ist uns Ansporn."

Original-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuell