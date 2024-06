Ärztliche Wahlleistungen auch bei ambulanten Behandlungen im Krankenhaus möglich

Berlin (ots) - Die Gremien des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. haben Dr. Jan Esser (Allianz Private Krankenversicherung) und Frauke Fiegl (DKV Deutsche Krankenversicherung und ERGO Krankenversicherung) neu in den Hauptausschuss und in den Vorstand gewählt. Beide sind durch den Wechsel des Vorstandsvorsitzes in ihren Unternehmen nachgerückt. Die Wahl erfolgte einstimmig. Der Vorstand setzt sich nun wie ...

mehr