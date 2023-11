Oikocredit Deutschland

European Microfinance Award - Platz zwei und drei für Partnerorganisationen von Oikocredit

Frankfurt am Main (ots)

Fortune Credit Ltd. aus Kenia und Fundación Génesis Empresarial aus Guatemala wurden für ihre innovativen Ansätze im Bereich finanzielle Inklusion beim European Microfinance Award ausgezeichnet.

Zwei Partnerorganisationen der Genossenschaft Oikocredit wurden für den European Microfinance Award für Inklusives Finanzwesen für Ernährungssicherheit ("Inclusive Finance for Food Security and Nutrition") nominiert und gewannen den zweiten und dritten Platz: Fundación Génesis Empresarial aus Guatemala und Fortune Credit Limited mit Sitz in Kenia. Der Preis wurde am 16.11.2023 in Luxemburg im Rahmen der European Finance Week vergeben.

"Die Nominierung bedeutet eine große Wertschätzung für die innovative Arbeit unserer beiden Partnerorganisationen, die sich im inklusiven Finanzwesen für Ernährungssicherheit engagieren", so Jessica Bodmann, Geschäftsführerin von Oikocredit Deutschland. "Durch den Zugang zum Finanzsektor ermöglichen unsere Partner es Landwirt*innen, qualitativ hochwertiges Saatgut zu erwerben und Ernteprodukte zu verkaufen. Menschen können für sich und ihre Familien nahrhaftes, ausgewogenes Essen kaufen. Und durch ihre Schulungen tragen unsere Partner zur Aufklärung hinsichtlich einer gesunden Ernährung in der Bevölkerung bei."

Der European Microfinance Award wird jedes Jahr an Mikrofinanzinstitutionen vergeben, die eine Vorreiterfunktion im inklusiven Finanzwesen einnehmen und einen Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigen Ziele der Vereinten Nationen leisten. Unter dem Thema "Inclusive Finance for Food Security & Nutrition" ("Finanzielle Inklusion für Ernährungssicherheit & Ernährung") bewarben sich dieses Jahr über 40 Organisationen für den Award, drei wurden nominiert. Das Auswahl-Komitee wählte Organisationen aus, die mit ihrer positiven sozialen Wirkung für die Endkund*innen und einem begleitenden Beratungs- und Schulungsangebot überzeugten und deren Arbeit auf das SDG 2, die Beendigung des Hungers, einzahlte.

Zwei Oikocredit-Partnerorganisationen im Finale

Das Angebot der Oikocredit-Partnerorganisationen Fortune Credit Ltd. aus Kenia und Fundación Génesis Empresarial aus Guatemala richtet sich an die ländliche Bevölkerung und zielt darauf ab, mit finanzieller Inklusion Menschen ein stabileres Einkommen zu ermöglichen und dadurch einen sicheren Zugang zu Nahrung zu gewährleisten.

Fortune Credit arbeitet mit ländlichen Gemeinschaften im Westen Kenias, insbesondere mit Kleinstunternehmen sowie Kleinbäuer*innen zusammen. Es bietet seinen Kund*innen sowohl inklusive Finanzprodukte und -dienstleistungen als auch Trainings in den Bereichen Finanzwissen, Lebensmittelproduktion und ökologische Nachhaltigkeit an. Die Organisation finanziert unter anderem Wassertanks und ein Programm für zertifiziertes Saatgut in Partnerschaft mit Agrarhändler*innen, bei dem die Bäuer*innen in Raten im Voraus zahlen können.

Die gemeinnützige Stiftung Fundación Génesis Empresarial konzentriert sich in ihrer Arbeit auf die Bereiche Mangel- und Fehlernährung und bietet ihren Kund*innen eine Kombination aus Finanzdienstleistungen sowie nicht-finanziellen Dienstleistungen, wie beispielsweise ein Wohlfahrtsprogramm mit Schulungen in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Geschäfts- und Finanzmanagement, an.

Der European Microfinance Award wird seit 2005 vom Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten Luxemburg vergeben. Den diesjährigen Award gewonnen hat die Mikrofinanzinstitution Yikri aus Burkina Faso. Der erste Platz ist mit 100.000 Euro ausgezeichnet, Platz zwei und drei erhalten 10.000 Euro.

"Regionale und internationale Krisen sowie die Auswirkungen der Klimakrise haben die Situation wirtschaftlich benachteiligter Menschen in Ländern des Globalen Südens in den letzten Jahren teilweise verschlechtert", so Jessica Bodmann. "Die Instrumente des inklusiven Finanzwesens können einen entscheidenden Beitrag zu weltweiter Ernährungssicherheit leisten. Der Zugang zum Finanzsektor ermöglicht es Menschen, besser zu planen, Rücklagen zu bilden oder Geld zu investieren und ihre Lebenssituation zu verbessern, dazu gehört auch die Ernährung."

Mehr Informationen unter:

www.oikocredit.de

www.european-microfinance-award.com

Original-Content von: Oikocredit Deutschland, übermittelt durch news aktuell