ZDFinfo-Programmänderung

Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten! ZDF Samstag, 24. Juni 2023, 20.15 Uhr Das große Deutschland-Quiz Moderation: Sabine Heinrich Sabine Heinrich begrüßt in "Das große Deutschland-Quiz" zwei prominente Rateteams zu einer spannenden Wissensreise durch unser Land. Acht Prominente spielen für den guten Zweck. In Quizduellen stellen sie sich schnellen Multiple-Choice-Fragen und Wissensspielen in verschiedenen Kategorien und zeigen, ...

mehr