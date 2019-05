PepsiCo Deutschland GmbH

Eröffnungsfeier des UEFA Champions League Finales präsentiert von Pepsi®: UEFA & Pepsi® kündigen Imagine Dragons an

Die Grammy-prämierten Musiker planen eine überwältigende Rock-Performance in Madrid

#FORTHELOVEOFIT - UEFA und Pepsi® haben angekündigt, dass Imagine Dragons (https://www.youtube.com/watch?v=FCxWjvP4Qn8) als Music Act bei der von Pepsi® präsentierten Eröffnungsfeier des UEFA Champions League Finales 2019 live auftreten werden. Die mit einem Grammy ausgezeichnete Rockband, die für die Smash-Hits "Radioactive" und "Thunder" bekannt ist, tritt Minuten vor dem Kick-off im Metropolitano Stadion in Madrid am Samstag, den 1. Juni, auf.

Imagine Dragons, die 2018 zur meistgespielten Band auf Spotify ausgezeichnet wurden und Fans auf der ganzen Welt begeistern, werden das Stadion mit ihrem einzigartigen Sound und ihrer Energie rocken, eine energiegeladene Stimmung schaffen und die Fans von Anfang an mitreißen.

Zum vierten Mal in Folge vereint die von Pepsi® präsentierte Eröffnungsfeier des UEFA Champions League Finales die Welt von Musik, Unterhaltung und Sport mit einer energiegeladenen Performance einer der größten, globalen Acts der Musikbranche. Nach der rekordverdächtigen Performance der Pop-Sensation Dua Lipa im vergangenen Jahr wird die mit Spannung erwartete Eröffnungsfeier 2019 eine bei einem UEFA Champions League Finale noch nie dagewesene Bühnenshow bieten. Mit atemberaubender Pyrotechnik und Spezialeffekten werden die Fans mit einer visuell spektakulären und fesselnden Musikperformance überrascht.

Dan Reynolds, Leadsänger von Imagine Dragons, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, bei der Eröffnungsfeier des UEFA Champions League Finales mit Pepsi® für einige der leidenschaftlichsten Sportfans der Welt zu spielen. Es wird eine großartige Show in Madrid."

Das diesjährige Finale findet am Samstag, den 1. Juni, im Metropolitano Stadion in Madrid statt und wird in über 200 Ländern und Gebieten auf der ganzen Welt ausgestrahlt. Die von Pepsi® präsentierte Eröffnungsfeier der UEFA Champions League findet etwa zehn Minuten vor Beginn des größten Spiels im europäischen Klubfußball dieser Saison statt.

"Als Marke mit einer legendären Historie in Musik und Fußball gibt es für Pepsi® nichts Größeres oder Besseres als die Eröffnungsfeier des UEFA Champions League Finales. Die Partnerschaft mit der UEFA, mit der wir Live-Entertainment für das Finale anbieten, ist ein fantastischer Weg, die Leidenschaft zu leben, die wir - und unsere Fans - so sehr lieben", sagte Natalia Filippociants, Vice President Marketing, Global Beverages, PepsiCo. "Jedes Jahr haben wir die Maßstäbe und die Energie im Stadion wenige Minuten vor dem Start erhöht. Und die Möglichkeit, bei diesem einzigartigen Finale die ultimativ angesagte Rockband Imagine Dragons zusammen mit uns auf die Bühne zu bringen, ist die Krönung dessen, was diese Partnerschaft erreicht hat - und wohin sie geht."

Guy-Laurent Epstein, Marketingdirektor der UEFA Events SA, kommentierte: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Pepsi bei der Eröffnungsfeier des UEFA Champions League Finales 2019. Zum vierten Mal in Folge bringt die Eröffnungsfeier Musik, Unterhaltung und Sport zu einem großartigen Erlebnis für die Fans zusammen - und Pepsi® ist der perfekte Partner, um uns dabei zu unterstützen. Die Performance von Dua Lipa im vergangenen Jahr war ein großer Erfolg und brach Rekorde als unser meistgesehenes Einzelstück auf Social Media. Wir wissen, dass Imagine Dragons auf die Vorfreude unserer Fans auf die Eröffnungsfeier mit einer Rockshow antworten werden, die die Fußballfans nie vergessen."

Neben dem Sponsoring der UEFA Champions League startete Pepsi® Anfang des Jahres seine internationale FOR THE LOVE OF IT[TM] Plattform sowie eine globale Kampagne mit Leo Messi und Mohamed Salah (https://www.youtube.com/watch?v=amCrVXO6itQ&feature=youtu.be), die die Liebe der Marke zum Fußball zum Leben erweckt und zeigt, wie weit die Menschen für den köstlichen Geschmack von Pepsi gehen.

Darüber hinaus wird Pepsi® die Fans beim UEFA Champions Festival in Madrid begrüßen, um die Begeisterung vor dem Spiel zu steigern. Das Festival ist für interessierte Besucher offen und bietet an vier aufeinanderfolgenden Tagen eine Reihe von musikalischen Acts, unter anderem mit einer Headliner-Performance des beliebten EDM-Acts Dimitri Vegas & Like Mike am Freitag, den 31. Mai, und der internationalen Popgruppe hinter dem diesjährigen neuen Pepsi-Jingle (https://www.youtube.com/watch?v=yzl4CNeg91Y), Now United, am Samstag, den 1. Juni.

Weitere Informationen sind auf www.facebook.com/uefachampionsleague und den offiziellen Pepsi Facebook-Seiten verfügbar. Die Kampagne findet online unter #FORTHELOVEOFIT statt.

Über PepsiCo

PepsiCo Produkte werden von Verbrauchern pro Tag mehr als eine Milliarde Mal in über 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt konsumiert. Mit seinem umfangreichen Angebot an Nahrungsmitteln und Getränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker und Tropicana gehören, erzielte PepsiCo 2018 einen Nettoumsatz von mehr als 64 Milliarden US-Dollar. Zum Produktportfolio von PepsiCo zählen ebenfalls 22 Marken, die jährlich jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz generieren.

PepsiCo wird von der Vision geleitet, der globale Marktführer für Convenient Foods and Beverages zu sein - durch "Winning with Purpose". Winning with Purpose steht für unser Ziel, langfristig im Markt zu gewinnen und Nachhaltigkeit in alle Bereiche unseres Geschäfts zu integrieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com und www.pepsico.de.

