PepsiCo Deutschland GmbH

Leo Messi und Mohamed Salah gehen "All-in" - Pepsi MAX präsentiert globale UEFA Kampagne 2019 #FORTHELOVEOFIT

Bild-Infos

Download

Neu-Isenburg (ots)

#FORTHELOVEOFIT - Heute stellt Pepsi MAX® seine weltweite Fußballkampagne 2019 unter der neuen, internationalen Markenplattform und dem Slogan "PEPSI, FOR THE LOVE OF IT" vor. Die Leidenschaft von Pepsi für den Fußball, die seit Jahrzehnten das Herzstück der Marke ist, lässt "FOR THE LOVE OF IT" lebendig werden, indem sie Menschen dazu ermutigt, alles zu geben für die Dinge, die sie lieben. Die langjährige Partnerschaft der Marke mit der UEFA Champions League wird mit der aktuellen Kampagne gefeiert, in der zwei der weltbesten Fußballer zum ersten Mal zusammenkommen und sich im unterhaltsamen Pepsi MAX-Stil präsentieren.

Im diesjährigen Spot "Last Can Standing" treten der viermalige UEFA-Champions-League-Sieger Leo Messi sowie Rekordspieler und "Ägyptens König" Mohamed Salah gegeneinander an. Die beiden legendären Stürmer liefern sich ein spielerisches Duell voller Leidenschaft und unterhaltsamer Spieltechnik um eine der beliebtesten Erfrischungen - eine köstliche Pepsi MAX. Als die beiden an einer abgelegenen Tankstelle ankommen, stellen sie fest, dass nur noch eine einzige Dose Pepsi MAX im Kühlschrank steht. Daraufhin challengen sie sich mit einer Reihe von actionreichen Tricks und geschickten Zweikämpfen um das begehrte Getränk.

"Es hat großen Spaß gemacht, den diesjährigen Werbespot mit Pepsi zu drehen - es ist ein Konzept, bei dem Spaß und Fußball-Skills im Mittelpunkt stehen. Ich hoffe, dass die diesjährige Kampagne auch weiterhin Fußballfans ermutigt, sich ihrer Leidenschaft und Liebe zum Spiel zu widmen ", sagte Leo Messi.

"Ich bin sehr froh, dass die Partnerschaft mit Pepsi eine globale wurde, und ich freue mich auf das, was vor uns liegt", sagte Mohamed Salah.

Von heute an bis zum UEFA Champions League Finale in Madrid werden in 65 Ländern auf der ganzen Welt kreative Fußballassets zu sehen sein, darunter exklusiver Content sowie designorientiertes Packaging für Out-of-home und im Handel am PoS. Während des Kampagnendrehs mit Messi und Salah fing Pepsi MAX einige ganz besondere Momente hinter den Kulissen ein. Wie erwartet, sind die Füße dieser Athleten nie weit von einem Ball entfernt und Pepsi MAX ließ die Kamera laufen, um ihre herausragenden Fähigkeiten einzufangen.

"Pepsi gibt Jahr für Jahr alles, um Fußballfans zu unterhalten und die Helden des Spiels auf überraschende und unerwartete Weise zu zeigen", sagte Natalia Filippociants, Vizepräsidentin für Marketing, Global Beverages, PepsiCo. "Die neue FOR THE LOVE OF IT-Plattform ist unser 'Schlachtruf' und verbindet alles, was wir tun. Als Marke lieben und bedienen wir seit Jahrzehnten die Leidenschaft unserer Fans für den Fußball. Die diesjährige Kampagne zeigt die Liebe der Fans für das Unerwartete im Spiel und bringt den Sport, die Spieler und das Getränk zusammen, das Menschen auf der ganzen Welt lieben."

Pepsi MAX ist stolzer Sponsor der UEFA Champions League. Die Kampagne findet online unter #FORTHELOVEOFIT statt.

Über PepsiCo

PepsiCo-Produkte werden von Verbrauchern über eine Milliarde Mal am Tag in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt konsumiert. Durch ein umfassendes Portfolio an Nahrungsmitteln und Getränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade, Pepsi- Cola, Quaker und Tropicana gehören, erzielt PepsiCo 2017 einen Nettoumsatz von mehr als 63 Milliarden US-Dollar. Die Produktpalette von PepsiCo bietet ein breites Sortiment an Nahrungsmitteln und Getränken, darunter 22 verschiedene Marken, die jährlich jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erzielen.

Bei PepsiCo steht Performance with Purpose im Mittelpunkt: Es ist unsere grundlegende Überzeugung, dass der Erfolg unseres Unternehmens untrennbar mit der Nachhaltigkeit der Welt um uns herum verbunden ist. Wir sind davon überzeugt, dass die ständige Verbesserung unserer Produkte, eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit zum Schutze unseres Planeten und die Eröffnung neuer Möglichkeiten für Menschen in aller Welt die Grundlagen sind, die PepsiCo zu einem weltweit erfolgreichen Unternehmen machen, das einen langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre und die Gesellschaft generiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com.

Pressekontakt:

markenzeichen GmbH

Annalena Butzmühlen

Schwedlerstraße 6

60314 Frankfurt am Main

Tel +49 (0)69 7104 880 24

Annalena.butzmuehlen@markenzeichen.eu

Original-Content von: PepsiCo Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell