PepsiCo dehnt Test der Ampelkennzeichnung auf seine Getränke und Lebensmittel in Europa aus. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/58045 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/PepsiCo Deutschland GmbH" Bild-Infos Download

Neu-Isenburg (ots) - PepsiCo gab heute bekannt, eine farbkodierte Nährwertkennzeichnung für Getränke und Lebensmittel in zahlreichen EU-Ländern zu testen. Dabei verwendet das Unternehmen den auf 100ml/g basierenden Ansatz, den PepsiCo bereits freiwillig in Großbritannien und Irland anwendet. PepsiCo war eines der ersten Unternehmen, das die Ampelkennzeichnung in Großbritannien und Irland eingeführt hatte, wo das System seit 2014 verwendet wird. Mit dieser Ankündigung bekräftigt PepsiCo sein Versprechen, Verbrauchern in Europa wichtige und verständliche Informationen zur Verfügung zu stellen, die ihnen dabei helfen, fundierte Entscheidungen auf Basis des Nährstoff- und Gesamtenergiegehalts von Lebensmitteln und Getränken zu treffen.

Silviu Popovici, President PepsiCo Europe Sub-Saharan Africa erklärte:

"Wir möchten den Verbrauchern detaillierte Nährwertinformationen zu den Lebensmitteln geben, die sie essen und trinken. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, ein System auszuweiten, das in Großbritannien und Irland bereits gut angenommen wird und bei dem die Farbkodierung auf den Nährstoffwerten pro 100ml/g anstatt pro Portionsgröße basiert. Wir glauben, dass dieses System den Verbrauchern in anderen europäischen Märkten helfen wird, Nährwertinformationen leicht und umfassend zu entschlüsseln."

"Es ist weiterhin unser Ziel, mit anderen Stakeholdern zusammenzuarbeiten, um uns auf ein EU-weites Kennzeichnungssystem zu verständigen, und wir sind bereit, unsere Erkenntnisse aus den Tests zu teilen, um diesen von der EU geleiteten Prozess zu unterstützen. In der Zwischenzeit laden wir auch andere in Europa tätige Unternehmen ein, die bewährte Ampelkennzeichnung zu nutzen, um das Bewusstsein der Verbraucher für das System zu stärken."

PepsiCo war eines der Unternehmen hinter dem Evolved-Nutrition-Label-System (ENL), bei dem die Farbkodierung auf den Nährstoffwerten pro Portionsgröße basierte. Das System beruhte auf dem bestehenden Referenzwert-System für Nährstoffe, das 500 Millionen Konsumenten in der EU bekannt ist. Die ENL Unternehmen - The Coca-Cola Company, Mondeléz, Nestlé, PepsiCo und Unilever - hatten eingeräumt, dass das Fehlen von EU-weit definierten Portionsgrößen zu einem mangelnden Verständnis und einer unzureichenden Unterstützung des Systems geführt hatte. Da es keine gesetzlich festgelegten Portionsgrößen in der EU gibt, wurde am 20. November bekanntgegeben, die ENL-Testphase auszusetzen.

Über PepsiCo

PepsiCo-Produkte werden von Verbrauchern über eine Milliarde Mal am Tag in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt konsumiert. Durch ein umfassendes Portfolio an Nahrungsmitteln und Getränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker und Tropicana gehören, erzielt PepsiCo 2017 einen Nettoumsatz von mehr als 63 Milliarden US-Dollar. Die Produktpalette von PepsiCo bietet ein breites Sortiment an Nahrungsmitteln und Getränken, darunter 22 verschiedene Marken, die jährlich jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erzielen.

Bei PepsiCo steht Performance with Purpose im Mittelpunkt: Es ist unsere grundlegende Überzeugung, dass der Erfolg unseres Unternehmens untrennbar mit der Nachhaltigkeit der Welt um uns herum verbunden ist. Wir sind davon überzeugt, dass die ständige Verbesserung unserer Produkte, eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit zum Schutze unseres Planeten und die Eröffnung neuer Möglichkeiten für Menschen in aller Welt die Grundlagen sind, PepsiCo zu einem weltweit erfolgreichen Unternehmen zu machen, das einen langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre und die Gesellschaft generiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com.

Sicherheitshinweis

Die Aussagen in dieser Veröffentlichung, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen, Betriebsplänen und Prognosen zu zukünftigen Ereignissen und Trends. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten. Weitere Informationen zu speziellen Faktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen könnten, finden Sie in PepsiCos Einreichungen bei der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission), darunter der jüngste Jahresbericht auf Formular 10-K sowie nachfolgende Berichte auf den Formularen 10-Q und 8-K. Anlegern wird geraten, sich nicht allzu sehr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zu dem Zeitpunkt gelten, an dem sie gemacht werden. PepsiCo übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Pressekontakt:

markenzeichen GmbH

Annalena Butzmühlen

Schwedlerstraße 6

60314 Frankfurt am Main

Tel +49 (0)69 7104 880 24

pepsico@markenzeichen.eu

Original-Content von: PepsiCo Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell