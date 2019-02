Sky Deutschland

Die Showtime-Dramaserie "Billions" kehrt mit vierter Staffel zurück zu Sky

- Die neuen Episoden ab 18. März kurz nach der US-Ausstrahlung in der Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Go und On Demand auf Abruf - Die lineare Ausstrahlung voraussichtlich ab Mai auf Sky Atlantic HD - In den Hauptrollen: Damian Lewis ("Homeland") und Paul Giamatti ("Sideways")

Staatsanwalt Chuck Rhoades (Paul Giamatti) und der Hedgefonds-Milliardär Bobby "Axe" Axelrod (Damian Lewis) verbünden sich, um gemeinsam gegen ihre Widersacher zu kämpfen: Sky präsentiert die vierte Staffel der Hitserie "Billions" kurz nach der US-Ausstrahlung in der Nacht vom 17. auf den 18. März in der englischen Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Go und On Demand auf Abruf, mit jeweils einer Episode pro Woche. Die zwölf neuen Episoden sind voraussichtlich ab Mai wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky Atlantic HD zu sehen. Die drei vorherigen Staffeln stehen auf Sky Box Sets auf Abruf bereit.

Über "Billions":

Wenn jeder auf Rache aus ist, gibt es nichts und niemanden mehr, der sicher ist. Davon können Staatsanwalt Chuck Rhoades (Paul Giamatti) und der Hedgefonds-Milliardär Bobby "Axe" Axelrod (Damian Lewis) und Wendy Rhoades (Maggie Siff), Beraterin der beiden, ein Liedchen singen. Die ehemals bitteren Feinde Chuck und Bobby schmieden ein unbehagliches, aber höchst effektives, Bündnis, mit dem Ziel gemeinsam alle Rivalen zu vernichten. Das sind keine Geringeren als der russische Milliardär Grigor Andolov (John Malkovich), Taylor Maseon (Asia Kate Dillon), Brian Connerty (Tobey Leonard Moore) und Waylon "Jock" Jeffcoat (Clancy Brown). Ehrgeiz und Verrat sind das täglich Brot aller Protagonisten. In der vierten Staffel müssen alle erleben, wie hoch der Preis ist, den sie für die Erreichung ihrer Ziele und die Befriedigung ihrer Wünsche zahlen müssen.

Facts:

Originaltitel: "Billions", Dramaserie, USA 2019, 4. Staffel, 12 Episoden à ca. 60 Min., Regie: Colin Bucksey u.a. Serienschöpfer und ausführende Produzenten: Brian Koppelman, David Levien, Andrew Ross Sorkin. Darsteller: Paul Giamatti, Damian Lewis, John Malkovich, Maggie Siff, Malin Akerman, Asia Kate Dillon, Tobey Leonard Moore, Clancy Brown, David Costabile, Condola Rashad, Kelly AuCoin, Jeffrey DeMunn, Samantha Mathis, Kevin Pollak, Jade Eshete, Nina Arianda.

Ausstrahlungstermine:

Die Staffeln eins bis drei sind derzeit auf Sky Box Sets über Sky Ticket, Sky Go und On Demand verfügbar. Staffel vier kurz nach der US-Ausstrahlung in der Originalfassung in der Nacht vom 17. auf den 18. März auf Sky Ticket, Sky Go und On Demand abrufbar (je eine Episode wöchentlich) sowie voraussichtlich im Mai wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Sky Atlantic HD zu sehen.

Über Sky Atlantic HD:

Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Black Monday", Sky Original Productions aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Britannia". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/Billions sowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.

Über Sky Ticket:

Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne lange Vertragsbindung Serien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten. Der Service besticht durch sein innovatives Design, eine noch einfachere und für alle Plattformen vereinheitlichte Benutzerführung, eine Ticket-basierte Navigation, eine verbesserte Suche, sowie neue Funktionen wie Continue Watching, Empfehlungen und persönliche Merklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS und Android Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG Smart TVs, via Chromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die Sky TV Box verfügbar.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

