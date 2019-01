Sky Deutschland

Wer stolpert im Bundesliga-Titelrennen zuerst? Die Spiele des BVB in Frankfurt, der Bayern in Leverkusen und von Mönchengladbach auf Schalke am Samstag live und exklusiv bei Sky

- Die Original Sky Konferenz mit den Spitzenspielen Eintracht Frankfurt -Dortmund und Leverkusen - FC Bayern am Samstag ab 14.00 Uhr

- Das "Krombacher Topspiel der Woche" Schalke - Gladbach im Anschluss ab 17.30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, auf Sky Sport Bundesliga UHD sowie im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

- Der "Super Sonntag" mit Jens Lehmanns Premiere auf der Bundesliga-Trainerbank bei Augsburg - Mainz und Stuttgart - Freiburg ab 14.30 Uhr live

- "Bundesliga kompakt" mit den ausführlichen Highlights von Hannover 96 - RB Leipzig am Freitag ab 22.30 Uhr

Seit der Rückkehr aus der Winterpause hat das Spitzentrio der Bundesliga noch keine Schwäche gezeigt. Sowohl der BVB als auch die Verfolger aus München und Mönchengladbach konnten ihre ersten beiden Rückrunden-Begegnungen gewinnen. Ob einer der Drei am 20. Spieltag stolpert, sehen Sky Kunden am Samstag live und exklusiv bei Sky.

Am "Super Samstag" und "Super Sonntag" berichtet Sky am Wochenende jeweils sieben Stunden live und überträgt insgesamt acht Partien live und exklusiv. Die Begegnungen am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr zeigt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.

Der Nachmittag steht ganz im Zeichen des Titelrennens, wenn sowohl der BVB als auch der FC Bayern im Fernduell an der Tabellenspitze vor schwierigen Aufgaben stehen. Der Tabellenführer ist bei Eintracht Frankfurt zu Gast, die derzeit den fünften Tabellenplatz belegt. Der Titelverteidiger und Rekordmeister muss bei der Werkself von Bayer Leverkusen antreten, die ihrerseits drei der vergangenen vier Spiele gewann.

Ab 14.00 Uhr begrüßt Moderatorin Jessica Libbertz die Zuschauer zur Samstagskonferenz. An ihrer Seite werden die Sky Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund sämtliche Partien besprechen und die Begegnungen im Anschluss in "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight Show" analysieren. In den weiteren Partien treffen Hertha BSC auf den VfL Wolfsburg, der 1. FC Nürnberg auf Werder Bremen und 1899 Hoffenheim auf Fortuna Düsseldorf.

Das Spitzenspiel Schalke gegen Gladbach am Samstagabend

Das dritte Mitglied des Spitzentrios erwartet eine ähnlich schwere Aufgabe wie die beiden Konkurrenten, wenn Borussia Mönchengladbach beim FC Schalke zu Gast ist. Aufgrund der misslungenen Hinrunde hängen die Königsblauen noch weit hinter ihren Saisonzielen zurück, konnten aber in den vergangenen drei Spielen sieben Punkte einfahren. Ab 17.30 Uhr melden sich Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann aus der Veltins-Arena.

Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD können Sky Q Kunden die Partie auch auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD erleben. Als besonderer Service steht ab 18.20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 HD auch das Scoutingfeed der Begegnung zur Verfügung. Hier haben Fans die Möglichkeit, die Partie in der Totalen zu verfolgen und die taktischen Feinheiten beider Mannschaft zu analysieren. Darüber hinaus werden dort während des Spiels zusätzliche Informationen wie ausführliche Spielerstatistiken, die taktischen Aufstellungen und weitere Spieldaten zu sehen sein. Das Scoutingfeed wird bis Saisonende bei jedem "Krombacher Topspiel der Woche" angeboten.

Der "Super Sonntag" mit Augsburg gegen Mainz und Stuttgart gegen Freiburg

Komplettiert wird der Spieltag mit zwei Begegnungen aus der unteren Tabellenhälfte am "Super Sonntag", durch den Moderator Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann ab 14.30 Uhr führen. Im frühen Spiel feiert Jens Lehmann als Co-Trainer des FC Augsburg gegen den 1. FSV Mainz 05 seine Bundesliga-Premiere auf der Trainerbank, im Anschluss zählt für den VfB Stuttgart im Abstiegskampf gegen den SC Freiburg nur ein Sieg.

"Bundesliga kompakt" mit Hannover - Leipzig am Freitagabend

Bereits am Freitagabend zeigt Sky in "Bundesliga kompakt" unmittelbar nach Spielende um 22.30 Uhr eine ausführliche Spielzusammenfassung der Partie Hannover 96 gegen RB Leipzig, in der Thomas Doll nach über zehn Jahren Abwesenheit sein Comeback als Bundesliga-Trainer feiert.

Der 20. Spieltag der Bundesliga am Samstag und Sonntag bei Sky:

Freitag:

22.30 Uhr: "Bundesliga kompakt" mit Highlights von Hannover 96 - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Super Samstag:

14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Moderation: Jessica Libbertz

15.15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

15.15 Uhr: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

15.15 Uhr: Hertha BSC - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

15.15 Uhr: 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 5 HD

15.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 6 HD

17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

Moderation: Jessica Libbertz

17.30 Uhr: Das "Krombacher Topspiel der Woche" FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport UHD und im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD (ab 18.15 Uhr)

Moderation: Sebastian Hellmann

Super Sonntag:

10.45 Uhr: "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD

14.30 Uhr: FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 und VfB Stuttgart - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Moderation: Michael Leopold

19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

