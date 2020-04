IHK Nord Westfalen

Schutzausrüstung für Schulen: Online-Datenbank "Protectx" für NRW erfolgreich gestartet

Münster (ots)

Die Bezirksregierung Münster und die IHK Nord Westfalen haben in Abstimmung mit dem Ministerium für Schule und Bildung eine Online-Datenbank erarbeitet, um den Schulen vor allem in Nordrhein-Westfalen die Beschaffung von Masken und Desinfektionsmitteln zu erleichtern. Seit dem Start am Wochenende haben sich bereits mehr als 100 entsprechende Hersteller und Lieferanten von Schutzausrüstung und Hygieneprodukten mit ihren Angeboten auf der Internetseite mit der Adresse www.protectx.online eingetragen. Die Schulen und Schulträger wurden am Freitag mit der 16. Schulmail auf das Angebot hingewiesen, das sie schnell und unkompliziert mit gesicherten Bezugsquellen in Kontakt bringt.

Das Angebot wird von allen IHKs in NRW unterstützt. Über das landesweite IHK-Netzwerk sollen Lieferanten und Hersteller aus allen Regionen Nordrhein-Westfalens in die Datenbank einfließen. "Je mehr Unternehmen sich eintragen, desto größer ist der Wert der Beschaffungsplattform. Auch Zulieferer von Materialien für die Produktion von Schutzausrüstung sollten sich auf der Plattform registrieren", so Dr. Fritz Jaeckel, Hauptgeschäftsführer der IHK Nord Westfalen. Mit der neuen Online-Plattform hätten Schulverwaltungsträger, aber auch andere Einrichtungen sowie Einzelhandels- oder Industriebetriebe "die Möglichkeit, kurzfristig Anbieter von Schutzausrüstungen jeglicher Art und Güte aus NRW zu finden und die Unternehmen direkt anzusprechen", so Regierungspräsidentin Dorothee Feller.

Pressekontakt:

Bezirksregierung Münster, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Ulrich Tückmantel | Telefon: 0251 411-1070 | E-Mail: pressestelle@bezreg-muenster.nrw.de



IHK Nord Westfalen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Guido Krüdewagen | Telefon: 0251 707-233 | E-Mail: pressestelle@ihk-nordwestfalen.de

Original-Content von: IHK Nord Westfalen, übermittelt durch news aktuell