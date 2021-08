TERRITORY

Nachhaltiger Lifestyle: Das Start-Up LENA und TERRITORY zeigen, wie leicht das geht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Inspiration für Verbraucher:innen: 60-sekündiger Spot vermittelt positives Lebensgefühl

Informationsangebot wird mit Influencer- und Media-Kampagne verstärkt

Nachhaltigkeit hat ein neues Zuhause: LENA. Das Akronym steht für "Lieber eine nachhaltige Alternative". Die neue Plattform bietet einen ganzen Kosmos an Produkten, Services, Artikeln sowie Tipps und Tricks, die zeigen, wie leicht ein nachhaltiges Leben sein kann. Zum Launch hat das gleichnamige Münchner Start-Up, die LENA Nachhaltigkeits GmbH, jetzt TERRITORY engagiert. Insgesamt arbeiten Teams an den drei Agenturstandorten Hamburg, Köln und München an dem Projekt LENA und entwickeln eine ganzheitliche, innovative Kampagne - angefangen bei der Kreativ-Konzeption und -Umsetzung über Influencer-Integration, Media-Planung und Aussteuerung bis hin zur Realisierung einer Guerilla-Aktion.

Bewegtbild spielt hierbei eine wichtige Rolle: In dem 60-sekündigen Spot begleitet die Agentur die Protagonistin Luise, ein umweltbewusster Freigeist mit Herz, durch eine Reihe leichter Momente gelebter Nachhaltigkeit. Per Voiceover hören die User:innen so die Sprachmemos ihrer besten Freundin, die sich im Gegenteil zu Luise ganz offensichtlich schwer mit dem Thema Nachhaltigkeit tut. Die Zuschauer:innen springen zusammen mit der Protagonistin durch humorvolle Vignetten - durch LENA-Themenwelten wie Green Mobility oder Second-Hand Shopping. Letztlich antwortet Luise mit dem simplen Tipp: "Sag mal, warst du schon mal auf lena.de?".

"Das Thema Nachhaltigkeit wird häufig mit Verzicht und hohen Kosten in Verbindung gebracht - und hat somit oft etwas negativ konnotiertes. Mit unserer Plattform LENA bieten wir unseren Nutzer:innen eine Möglichkeit, einfach nachhaltig zu leben und mehr Spaß am Thema zu entwickeln", so Melanie Hirsch, Head of Marketing, LENA Nachhaltigkeits GmbH.

"Auf LENA.de finden diejenigen eine Plattform, die sich für Nachhaltigkeit und Klimaschutz interessieren und sich mit dem Wandel von Lebensentwürfen beschäftigen. Der Film setzt hier zukunftsorientierte Akzente, damit jede:r bei sich anfangen kann", so Marlies Bayha, Executive Creative Director bei TERRITORY. "Der Spot transportiert die Leichtigkeit, die Freiheit und den Spaß im Umgang mit Nachhaltigkeit und zeigt, wie jede:r mit LENA den Alltag auf spielerische und lockere Art nachhaltiger machen kann."

Gedreht wurde auf 16mm Film. Neben dem Hauptfilm gibt es auch zahlreiche Social-Assets wie z. B. dieser Post, Paid-Media-Assets (u. a. Social-, Youtube- und Programmatic Ads) und eine kanalübergreifende Influencer Marketing Kampagne.

Die Aktivierung der Influencer:innen verläuft in zwei Phasen und über alle Influencer:innen-Kategorien hinweg. In einer vorgelagerten Insight-Phase lernten über 4.000 Nano- Influencer:innen die Plattform kennen, gaben ehrliches Feedback und generierten on- und offline Aufmerksamkeit für LENA.de. Nun begleiten vier bekannte Testimonials wie Nachhaltigkeitsinfluencerin Charlotte Schueler die zweite Phase der Kampagne, die weitere Reichweite und Traffic generieren soll. Unterstützt werden sie von zehn Micro- und sieben Macro- Influencer:innen mit kreativen Posts rund um Nachhaltigkeit auf TikTok und Instagram.

Bildmaterial zur freien Nutzung ist hier verfügbar:

Influencer Post: https://www.instagram.com/p/CRedtNElXmI/

Video: https://youtu.be/SPYhqi2QN7w

Über TERRITORY

Als Agentur für Markeninhalte arbeiten wir mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, wollen wir unseren Kund:innen die beste Partnerin sein: als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialistin, Mediaagentur, Vermarkterin, Handelsexpertin, Employer-Branding-Beraterin und Plattformbetreiberin. Wir nennen das "Content to Results". Als Digital- und Social Media-Experte konnte TERRITORY bereits Kunden wie BMW, Deutsche Telekom, Generali oder Siemens gewinnen.

Über LENA

Die erste Plattform, die wirklich alles zum Thema Nachhaltigkeit vereint - von Produkten und Services, über Content, bis hin zu spannenden Features. Seit September 2018 arbeiten wir nun bereits an unserem Herzensprojekt und sind sehr stolz darauf, euch ab sofort in unsere LENA-Welt mitnehmen zu dürfen.

Unsere Vision ist es, jedem Menschen den Einstieg in eine nachhaltige(re) Welt zu ermöglichen. Und das am besten auf die unkomplizierteste und einfachste Art und Weise - denn Nachhaltigkeit soll Spaß machen! Klingt ambitioniert? Ist es auch! Doch dank unserem Nachhaltigkeitskompass und unserem Trust-Modell geben wir dem Thema Nachhaltigkeit eine neue Vision.

Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell