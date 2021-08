TERRITORY

Purrfect Match: TERRITORY sucht auf Tinder ein neues Zuhause für ausgesetzte Haustiere

Zum Ferienbeginn herrscht in den Tierheimen immer traurige Hochsaison - gerade dann werden die meisten Tiere ausgesetzt. Corona hat die Lage noch verschärft. Vor diesem Hintergrund startet TERRITORY für den Tierschutzverein München e.V. deshalb eine außergewöhnliche Verkuppelungsaktion: Unter dem Motto "The Purrfect Match" bringt die Agentur für Markeninhalte herrenlose Tiere mit neuen Besitzer:innen zusammen - und zwar auf Tinder. Los geht's am 8. August, dem internationalen Tag der Katze.

Die Umsetzung ist ganz im Stile des bekannten Flirtportals: TERRITORY erstellt für jede Katze und für jeden Hund jeweils 15 individuelle Profile; die Tiere werden dazu professionell in Szene gesetzt und fotografiert. Darüber hinaus enthalten die Profile den Namen, und eine lockere Selbstbeschreibung. Sowohl die Tiere (über die TERRITORY Mitarbeiter:innen) als auch die potentiellen Besitzer:innen können swipen, um die richtige Gefährtin oder den passenden Gefährten zu finden. Kommt es zum Match, übernimmt ein Chatbot proaktiv die Unterhaltung. Sofern es dann "gefunkt" hat, werden die Kandidat:innen zum Date ins Tierheim München eingeladen. Ob die beiden dann tatsächlich perfekt zusammenpassen, entscheidet sich nach einer intensiven Kennenlernphase.

Das Münchner TERRITORY-Office flankiert die Pro-bono-Aktion mit entsprechenden PR-Maßnahmen über Social Media, insbesondere Instagram.

"Auf Dating-Plattformen haben bereits unzählige Paare zusammengefunden, warum diese Reichweite nicht nutzen, um auch Haustieren wieder ein neues zuhause zu geben? Der Vorteil von The Purrfect Match liegt außerdem darin, dass Mensch und Tier schnell und unbürokratisch zusammenkommen", so Johannes Kokorsch, Art Director bei TERRITORY.

Der Tierschutzverein München kümmert sich um herrenlose Tiere im Stadtgebiet und betreibt im Stadtteil Riem/Trudering ein Tierheim für Hunde, Katzen, Vögel, Nagetiere, exotische Tiere und Nutztiere.

Über TERRITORY

Als Agentur für Markeninhalte arbeiten wir mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, wollen wir unseren Kunden der beste Partner sein: als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results".

