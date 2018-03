Honey gewinnt Carlsberg-Etat / HONEY - Probably the best agency in the world / Carlsberg: Honey gewinnt Bier-Etat / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/57966 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/TERRITORY/Honey" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Erfolg für die Hamburger Agentur: Honey konnte sich nach einem mehrstufigen Pitch um den deutschen Etat der internationalen Biermarke Carlsberg durchsetzen. Seit Anfang des Jahres 2018 verantwortet die im Oktober 2016 gegründete Content Campaigning Agentur die Gesamtkommunikation (Content-, Klassik-, Digital, PR & Social Media) der Biermarke für den deutschen Markt.

Die ersten Arbeiten des Kreativteams von Honey werden im April 2018 zu sehen sein. Fest steht, dass die internationale Kampagne mit dem dänischen Schauspieler Mads Mikkelsen für den deutschen Markt angepasst wird. Ziel von Honey wird es sein, die weltweite Strategie "The danish way" für die Marke in Deutschland zu interpretieren. Im Fokus steht die Idee "Copenhagenspirit", die sich durch alle Maßnahmen ziehen wird.

"Honey hat uns überzeugt. Die Agentur hat neben einer durchdachten Contentstrategie außergewöhnlich kreative Ideen präsentiert und des Weiteren ein konsistentes Markenverständnis bewiesen", so Nadine Morawe, Senior Brand Managerin von Carlsberg in Hamburg. In Deutschland gehören unter anderem die Marken Astra, Holsten und Lübzer zum Portfolio von Carlsberg.

Für Honey dürfte Carlsberg neben Lemonaid, BOSCH, Deutsche Bank und 25hours Hotels, ein weiterer prestigeträchtiger Kunde sein. Stefan Setzkorn, Managing Director von Honey: "Ich freue mich besonders über den Gewinn von Carlsberg. Als eine der coolsten Biermarken auf dem Markt, bietet Carlsberg viel Potential für ungesehene Kommunikation."

Über HONEY

Die Hamburger Agentur Honey wurde als Joint Venture von Kolle Rebbe und Territory im Herbst 2016 gegründet. Als erste Agentur in Deutschland führt sie Markenführung, Werbung, Journalismus und Technologie konsequent zusammen. Die Verbindung dieser Perspektiven erlaubt einen neuen Blick auf Marken und Kommunikation. Das Honey Team betreut um Geschäftsführer Stefan Setzkorn u.a. Kunden wie Bosch, 25hours Hotel Group, Lemonaid und die Deutsche Bank.

