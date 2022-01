Ricola

"Von Natur aus ein Gewinn!" - Ricola beschert auch noch nach Weihnachten nachhaltige Outdoor-Preise

Jetzt Ricola kaufen und gewinnen! Ab Januar 2022 ist jeder gekaufte Ricola Aktionsartikel garantiert ein Gewinn! Die Kräuterbonbonspezialistin begeistert nicht nur mit ihren 13 Schweizer Alpenkräutern, die das Herz eines jeden Ricola bilden, sondern sorgt mit der großen "Von Natur aus ein Gewinn!" Aktion für einen aktiven Start ins neue Jahr. Denn jeder weiß: Ricola Bonbons sind der ideale Begleiter in jeder Alltagssituation und sie sorgen für besondere Genussmomente.

Seit je her steht Ricola wie keine andere Marke für die gekonnte Verwandlung von natürlich wohltuenden Schweizer Alpenkräutern in sorgfältig hergestellte und leckere Premium-Kräuterspezialitäten. Der natürliche und wohltuende Genuss verwandelt Alltagsituationen in besondere Genussmomente. Verantwortung und Nachhaltigkeit sind feste Bestandteile der Unternehmens DNA und genau deshalb legt Ricola mit der "Von Natur aus ein Gewinn!" Aktion den Fokus bewusst auf Aktivitäten in der Natur. Die hochwertigen Outdoor-Gewinne zielen darauf die Lebensqualität eines jeden Einzelnen zu fördern. Doch wie funktioniert die Aktion und wie kommt es, dass jeder Kauf automatisch ein Gewinn ist? Ganz einfach: nach dem Kauf eines Ricola Produktes kann der Kassenbon auf www.naturgewinne-ricola.de hochgeladen werden und jeder Teilnehmer sichert sich garantiert einen 10,- EUR Gutschein des Outdoor-Ausrüstung-Online Shops Globetrotter. Zusätzlich besteht die Chance auf weitere tolle Hauptpreise: Neben 3 x 1 Bambus-Fahrrad des Schweizer Herstellers Drehmoment Bikes, gibt es auch 5 x 2 Nächte für zwei Personen im Glamping Resort Biosphäre Bliesgau zu gewinnen. Jeder hochgeladene Kassenbon stellt somit ein Los dar. Jeder Ricola Liebhaber und solche, die es noch werden möchten können sich auf nachhaltige, natürliche und genussvolle Outdoor-Aktiv-Momente mit der Schweizer Kräuterspezialistin freuen. Ganz gleich ob Wandern oder Radfahren, hier kommt jeder Aktivgeist auf seine Kosten. Mitmachen und natürlich gewinnen!

"Im Fokus der Aktion stehen Menschen, die derzeit Ricola noch nicht konsumieren. Hierbei orientieren wir uns an grundlegenden Werten, auf die wir mit Ricola eine passende Antwort bieten können. Dazu gehört die Nähe zur Natur, Wohlbefinden sowie Nachhaltigkeit in Verbindung mit einem aktiven Lebensstil. Unter dieser Prämisse sind wir besonders erfreut über die kommende "Von Natur aus ein Gewinn!" Aktion und die fantastischen Preise, die jeden Naturliebhaber zusätzlich motivieren sollten, Ricola auszuprobieren und lieben zu lernen. Als passionierter Rennrad-Fahrer habe auch ich stets Ricola dabei. Wir finden, dass unsere Produkte auch bei Outdoor-Aktivitäten stets für vitalisierende Genuss-Momente sorgen und daher in keiner Tasche fehlen sollten.", so Ronny Lindstädt, Marketing Director Ricola bei CFP Brands.

Die "Von Natur aus ein Gewinn!" Aktion startet am 1. Januar 2022 im Handel, Drogeriemärkten und Apotheken und die Teilnahme ist bis zum 31.03.2022 möglich. Wer also die leckeren und vitalisierenden Kräuterbonbons noch nicht probiert hat, hat jetzt die Möglichkeit und kann zudem tolle Outdoor-Aktiv-Preise gewinnen.

Ricola Kurzportrait

Ricola ist eine der modernsten und innovativsten Bonbonherstellerin der Welt. Das Unternehmen exportiert Kräuterspezialitäten in mehr als 45 Länder und ist bekannt für Schweizer Qualität. Im Jahr 1930 gegründet, mit Firmensitz in Laufen bei Basel sowie Tochterfirmen in Europa, Asien und den USA, produziert Ricola mittlerweile rund 60 Sorten Kräuterbonbons und Teespezialitäten.

Das Familienunternehmen gilt in der Schweiz als Pionierin in Sachen Kräuteranbau und legt größten Wert auf ausgewählte Standorte und kontrolliert umwelt-schonenden Anbau. Ricola hat mit knapp 100 Bauern aus dem Schweizer Berggebiet feste Abnahmeverträge geschlossen. Ricola bekennt sich zu einer wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigen Unternehmensführung und ist weltweit für rund 500 Mitarbeitende eine verantwortungsbewusste Arbeitgeberin. Die Verbindung der traditionellen Werte eines Familienunternehmens mit Qualitätsbewusstsein und Innovationsfreude macht den Erfolg des Schweizer Top-Brands aus.

Nachhaltiges Denken und Handeln gehören zu den Grundwerten von Ricola und bilden bereits seit Jahrzehnten eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Unternehmensführung. Bereits im vierten Jahr unterstützt Ricola in Deutschland vor diesem Hintergrund die gemeinnützige "Stiftung für Mensch und Umwelt" und insbesondere die Initiative "Deutschland summt!", um sich für den Schutz von Bestäuberinsekten einzusetzen.

Über CFP Brands

Die CFP Brands Süßwarenhandels GmbH & Co. KG ist ein Joint Venture der internationalen Süßwarenkonzerne Ricola (Schweiz), Perfetti van Melle (Italien/ Niederlande) und Fisherman's Friend (Großbritannien). Als Marketing- und Vertriebsgesellschaft vertreibt CFP einige Top-Marken der Süßwaren-Branche auf dem deutschen Markt, dazu zählen Ricola, Fisherman's Friend, Mentos, Chupa Chups, Smint und Center Shock. CFP Brands mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 130 Mitarbeiter.

