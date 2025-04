Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

"hidden-champions.de": Schlütersche launcht redaktionelle Plattform rund um die Welt der internationalen Marktführer aus Deutschland

Hannover

Neues Online-Portal bietet den oft weniger bekannten, aber überaus erfolgreichen "Stillen Riesen" eine Bühne / Verbindung von Wirtschaftsmagazin mit Unternehmensporträts & digitalem Stellenmarkt

Oft übersehen, aber international anführend: "Hidden Champions" sind sehr erfolgreiche mittelständische Unternehmen, die ihren Sitz oft abseits der großen Metropolen in ländlichen Gegenden haben. Als Weltmarktführer oder an der Spitze Europas dominieren sie ihre Nischen, treiben mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Innovationen ganze Branchen sowie die Wirtschaftskraft ihrer Region an. Doch trotz ihrer beachtlichen Marktposition sind sie der breiten Öffentlichkeit oftmals kaum bekannt - und genau hier setzt die neue Plattform der Schlüterschen Mediengruppe an. Mit hidden-champions.de startet ein Online-Portal, welches genau diesen Unternehmen eine öffentliche Bühne bietet und ihre Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft hervorhebt.

Ingo Mahl, CEO der Schlüterschen Mediengruppe: "Es wird oft nur über die ganz großen Player gesprochen, und gerne auch über die geringe Anzahl deutscher Unternehmen in der weltweiten Top 100. Dabei wird aber übersehen, dass das Herz der deutschen Wirtschaft unser Mittelstand ist. Kein anderes Land der Welt hat mehr 'Hidden Champions', etwa die Hälfte dieser globalen Marktführer kommt aus Deutschland. Unser Wirtschaftsstandort lebt vom Mittelstand und von diesen innovativen Unternehmen, sie sind von überragender Bedeutung für unser Land und unsere Gesellschaft.

Mit hidden-champions.de möchten wir eine Plattform schaffen, auf der wir die Produkte, Stärken und Erfolge der internationalen Marktführer aus Deutschland in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen die stillen Riesen unserer Wirtschaft in einem immer anspruchsvoller werdenden Wettbewerb - nicht zuletzt um Arbeitskräfte - sichtbarer machen. Vom Hidden zum Visible Champion - über reine Fachkreise hinaus."

Die Hidden Champions Media GmbH ist ein Joint Venture zwischen der Schlüterschen Mediengruppe und dem bekannten Multi-Unternehmer und KI-Experten Carsten Kraus. Kraus berät mit seiner Expertise im Bereich neue Technologien Unternehmen und Start-ups und wurde 2024 zum "Business Angel des Jahres" gekürt.

Carsten Kraus, CEO CK Holding: "Ich teile das Ziel, 'Hidden Champions' sichtbarer zu machen und den deutschen Mittelstand zu stärken, denn er ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Was mich schon mein ganzes Leben lang fasziniert, sind Erfindergeist und Innovationen. Ich habe selbst bereits 25 Patente angemeldet. Bei 'Hidden Champions' gehören Innovationen zur DNA. Ihre Unternehmensgeschichten beginnen oft im Kämmerlein eines Tüftlers. Die meisten dieser Unternehmen haben im Laufe der Jahre eine Innovationskultur aufgebaut. Ohne eine solche Kultur könnten sie sich nicht über lange Zeiträume als Welt- oder Europamarktführer halten. Das begeistert mich. Außerdem möchte ich auch an dieser Stelle gerne Impulsgeber sein. Denn es ist wichtig, dass 'Hidden Champions' jetzt das Tempo in der neuen KI-Welt mitgehen."

Die Plattform hidden-champions.de startet im April 2025 und bietet neben einer umfassenden Marktübersicht mit einem Firmenverzeichnis der "Hidden Champions" noch weitere wertvolle Features. So können sich die "Hidden Champions" in einem ausführlichen, multimedialen Unternehmensporträt präsentieren und haben die Möglichkeit, individuelle Inhalte zu veröffentlichen. Besonderes Highlight ist der Stellenmarkt für alle Menschen, die gerne bei einem internationalen Marktführer arbeiten möchten und mit dem das Employer Branding der Hidden Champions gestärkt wird.

Mit der Plattform erweitert die Schlütersche Mediengruppe ihr Portfolio als zuverlässige und innovative Partnerin für den Mittelstand. Ziel ist es, die Rolle der "Hidden Champions" als Motoren und Wachstumstreiber der Wirtschaft sichtbarer zu machen, ihre Standorte zu stärken und sie in ein größeres mediales Ökosystem einzubetten. Dabei profitieren Unternehmen nicht nur von der Plattform selbst, sondern auch von der umfassenden Medien- und Kommunikationskompetenz der Schlüterschen Mediengruppe.

Über die Schlütersche

Die Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG bildet zusammen mit ihren bundesweiten Beteiligungen die Schlütersche Mediengruppe. Als Mediendienstleister für mittelständische Unternehmen konzipiert die Schlütersche Werbe- und Marketingkonzepte - digital, in Print oder crossmedial, alles aus einer Hand.

Mit ihren Fachmedien bietet die Schlütersche ein breitgefächertes und praxisorientiertes Portfolio an über 30 Fachzeitschriften, Branchenportalen, Fachbüchern, Events und eLearning-Angeboten in den Segmenten Industrie, Handwerk, Bau, Kfz/Mobilität und Tiergesundheit an. Weitere Geschäftsfelder der Schlüterschen sind kommunale Wirtschaftsmedien und Ausbildungsratgeber. Ergänzt wird das Portfolio durch die Ratgeberliteratur des Humboldt-Buchverlags.

Daneben unterstützt die Schlütersche Unternehmen und Entscheider:innen durch die Bereitstellung wichtiger Branchen- und Fachinformationen sowie Marketing- und Kommunikationslösungen bei der Unternehmensführung. Durch die Verbindung von Fach- und Branchenexpertise mit einer Vielzahl von Medien- und Kommunikationsdienstleistungen ermöglicht die Schlütersche ihren Zielgruppen stets maßgeschneiderte Lösungen.

Weitere Informationen unter schluetersche.de.

