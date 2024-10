PlasticsEurope Deutschland e.V.

K 2025: Die international führende Kunststoffmesse wird LAUT, BUNT und OPTIMISTISCH

Frankfurt am Main

In einem Jahr, am 08. Oktober 2025, beginnt die K 2025 in Düsseldorf, die Weltleitmesse der Kunststoff- und Kautschukindustrie.

"Mit dem Motto 'The Power of Plastics! Green - Smart - Responsible' wird die K 2025 erneut ein Feuerwerk an Innovationen und Lösungen für unsere Branche aber auch für die Gesellschaft präsentieren", sagt Bettina Dempewolf, Kommunikationsleiterin bei Plastics Europe Deutschland. "Kunststoffe sind essenziell für die Transformation zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft, tragen zum Wohlstand bei und sind ein bedeutender Wettbewerbsfaktor für zahlreiche Industrien, einschließlich der Automobil-, Bau-, Kommunikations-, Verpackungs- sowie der Konsumgüterindustrie, dem Gesundheitswesen und den erneuerbaren Energien."

Plastics Europe Deutschland wird auf einer rund 600 Quadratmeter großen Event-Fläche demonstrieren, wie eine Kreislaufwirtschaft mit Kunststoffen gelingen kann und was heute schon möglich ist. Zirkuläres Produktdesign und Kreislauftechnologien zur CO2-Reduktion stehen dabei im Mittelpunkt.

Dr. Alexander Kronimus, kommissarischer Hauptgeschäftsführer von Plastics Europe Deutschland, sagt: "Auf unserer Event-Bühne werden wir mit Politik, Wissenschaft und Industrie die großen Themen der Branche diskutieren: Was bedeuten der Clean Industrial Deal und das UN-Plastikabkommen für die Unternehmen? Welche Lehren zieht die Politik aus dem Draghi-Report zur Wettbewerbsfähigkeit der EU? Wo stehen die Kunststofferzeuger bei der Transformation zur klimaneutralen Kreislaufwirtschaft? Die K 2025 wird zeigen, dass die europäische Kunststoffindustrie stark aufgestellt ist für die Herausforderungen von morgen - innovativ, zukunftsorientiert und voller Energie!"

PlasticsEurope Deutschland e. V. ist der Verband der Kunststofferzeuger in Deutschland. Der Verband ist ein Fachverband des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) und Teil des europäischen Netzwerks Plastics Europe mit Vertretung in Brüssel und den europäischen Wirtschaftszentren- und Hauptstädten.

