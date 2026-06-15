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METRO Deutschland stellt CO2-Fußabdruck für gesamtes Sortiment bereit

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Düsseldorf (ots)

METRO Deutschland stellt für sein Sortiment modelliert berechnete Product Carbon Footprints (PCF) bereit und erweitert damit die Transparenz entlang der Wertschöpfungskette.

Der PCF gibt die geschätzten Treibhausgasemissionen eines Produkts über dessen Lebenszyklus hinweg in CO2-Äquivalenten (CO2e) an.

Das Angebot richtet sich zunächst an Großkunden, z. B. aus der Systemgastronomie oder Hotellerie, und kann sie bei der eigenen Nachhaltigkeitssteuerung und Berichterstattung unterstützen.

METRO Deutschland berechnet für sein Sortiment jetzt modellierte Product Carbon Footprints (PCF) und stellt diese Informationen auf Anfrage seinen Großkunden zur Verfügung. Damit erweitert das Unternehmen die Datentransparenz zu Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungskette.

Der Product Carbon Footprint beschreibt die geschätzten Treibhausgasemissionen eines Produkts über dessen Lebenszyklus - von der Rohstoffgewinnung über Verarbeitung und Transport bis zum Kunden. Bei Fleisch und Fisch beginnt dies beispielsweise mit Emissionen aus Aufzucht und Fütterung, bei Obst und Gemüse aus dem Anbau. Für die Berechnung werden Verkaufsdaten - etwa zu Herkunft und Menge - mit Emissionsfaktoren aus anerkannten externen Datenbanken, wie z.B. Agribalyse und Poore & Nemecek, verknüpft. Die momentan verwendeten Sekundärdaten stellen modellierte Näherungen dar, hierbei sind Abweichungen zu tatsächlichen Emissionen möglich. Perspektivisch arbeitet METRO daran, diese durch Primärdaten von Lieferanten weiter zu präzisieren.

Mehr Transparenz durch Product Carbon Footprint

Der Service richtet sich zunächst an Großkunden, beispielsweise aus der Systemgastronomie oder Hotellerie. Sie können die PCF-Daten nutzen, um ein besseres Verständnis für emissionsrelevante Faktoren in ihrer Lieferkette zu gewinnen und fundierte Entscheidungen im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategien zu treffen. Denn die Bereitstellung der PCF-Daten auf Produktebene macht klimarelevante Unterschiede zwischen den Produkten sichtbar: Kunden können so ihre Einkaufsentscheidungen an Nachhaltigkeitskriterien ausrichten und diese damit auch transparent gegenüber ihren Gästen kommunizieren. Darüber hinaus können die Daten Unternehmen bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen, etwa im Kontext der Nachhaltigkeitsberichterstattung, unterstützen.

Mit der modellierten Berechnung und Bereitstellung von Product Carbon Footprints schafft METRO Deutschland nicht nur Mehrwert für seine Kundschaft: Die systematische Erfassung von emissionsbezogenen Daten ermöglicht dem Großhändler eine solide Strategie zur Einbindung von Lieferanten, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die Dekarbonisierung zu beschleunigen und die CO2-Reduzierung in das Tagesgeschäft einzubeziehen.

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