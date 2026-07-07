Haspa Hamburger Sparkasse AG

Haspa beliebtester Arbeitgeber unter den Banken in Deutschland

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Hamburg (ots)

Die Hamburger Sparkasse (Haspa) ist laut dem aktuellen Arbeitgeber-Ranking von kununu und der ZEIT Verlagsgruppe Deutschlands beliebtester Arbeitgeber unter den Banken. Mit 4,67 von fünf Sternen erreicht sie Platz 1 in der Bankenbranche. Im branchenübergreifenden Gesamtranking belegt die Haspa Platz 8 und ist damit die einzige Bank unter den 15 besten Arbeitgebern Deutschlands.

Grundlage des Rankings sind die Bewertungen aktueller und ehemaliger Mitarbeitender. Sie bewertet unter anderem Unternehmenskultur, Arbeitsklima, Karrierechancen und Vergütung.

Dass die Haspa als Arbeitgeber an Attraktivität gewinnt, zeigt sich auch auf dem Arbeitsmarkt. Von 2023 bis 2025 stieg die Zahl der Bewerbungen für Ausbildungsplätze um mehr als 150 Prozent auf über 2.000. Bei den regulären Stellenlagen sie im gleichen Zeitraum um rund 350 Prozent auf rund 3.700 Bewerbungen zu. Im Sommer starten 180 Auszubildende und Duale Studierende bei der Haspa. Bereits im März waren alle Ausbildungsplätze vergeben.

"Diese Auszeichnung freut mich besonders, weil sie direkt von unseren Kolleginnen und Kollegen kommt. Wir haben vor über zehn Jahren begonnen, unsere Kultur bewusst weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt stehen dabei die Menschen, als Mitarbeitende genauso wie als Kundinnen und Kunden."

Weiterführende Informationen:

Haspa als Arbeitgeber: https://www.haspa.de/karriere

kununu-Ranking "Beste Arbeitgeber Deutschlands 2026": https://news.kununu.com/beste-arbeitgeber-deutschland/

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