Ein MAUSgezeichneter Aktionstag: „Türen auf mit der Maus” begeisterte mit so vielen Angeboten wie nie

Köln (ots)

Beim Aktionstag der „Sendung mit der Maus“ (03.10.2025) haben dieses Jahr über 330.000 Interessierte mitgemacht. Bei „Türen auf mit der Maus“ hatten neugierige Kinder und Familien bundesweit die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen – in Unternehmen, Werkstätten, Ateliers, Forschungszentren und vielem mehr. Bei mehr als 850 Mitmach-Angeboten gab es Sachgeschichten live zu erleben und so manches Geheimnis zu lüften. So viele Veranstaltungsorte wie 2025 hatte die Aktion noch nie.

Von der Ostsee bis zum Bodensee öffneten sich besondere Türen: Beim Steinmetz in Essen, der Kaffee-Rösterei in Hamburg, der Apotheke im rheinland-pfälzischen Gillenfeld oder der Knetmanufaktur in Gomaringen.

Natürlich öffnete auch der WDR seine Türen und ließ hinter die Kulissen schauen – zum Beispiel im WDR Kinderstudio. Hier haben die Kinder selbst Mikro und Technik in die Hand genommen und eine eigene kleine Fernsehsendung produziert. Nachrichtensprechen, Regie-Ansagen machen, Sendungen fahren – all das konnten die MausFans ausprobieren.

Das diesjährige Motto lautete „SpielZeit“: Kinder und Familien konnten spielerisch erleben, wie gearbeitet, produziert oder geforscht wird. Im Sauerland-Museum in Arnsberg konnten die Besucherinnen zum Beispiel alte Spiele ausprobieren, die schon die Kinder im Mittelalter gespielt haben: Karten- und Würfelspiele, Bewegungsspiele oder Basteleien.

Ein Highlight für viele Kinder war es, die Maus-Reporterinnen und Reporter zu treffen, die den ganzen Tag unterwegs waren: André war im Radiostudio des WDR und hat mit Kindern Anmoderationen für „Die Maus zum Hören“ aufgenommen. Anschließend ist er in Pulheim mit vielen MausFans Gabelstapler gefahren und hat bei der Fahrzeugfolierung in Monheim mit begeisterten Helferinnen und Helfern einen Bus beklebt. Jana war im Gerichtssaal im Oberlandesgericht in Hamm dabei, hat mit Kindern in Warstein Handball gespielt und einen Batteriehersteller in Brilon besucht. Christoph war in der Clownschule in Hannover und ist mit MausFans auf Entdeckungsreise bei der Meeresforschung in Oldenburg gegangen. Johannes war im Süden unterwegs, in einem Museum für mobiles Reisen, auf einem Hühnerhof und hat in Illertissen im Museum für Gartenkultur mit den Kindern alte und neue Gartenspiele ausprobiert. Und Clarissa hatte viel Spaß auf der Festung Königstein in Sachsen, wo sie mit den Kindern alchimistische Experimente machen konnte. Zum Abschluss hat sie im Blechschloss in Dresden bei einer Pop-up-Disco mitgemacht.

Viele Eindrücke von den Türen, die sich gestern für die Maus-Fans geöffnet haben, sind unter die-maus.de zu finden. Ab 5. Oktober gibt es auch in der ARD Mediathek einiges von den Erlebnissen des Tages zu sehen.

Auch im kommenden Jahr heißt es am 3. Oktober wieder „Türen auf mit der Maus“: Anmeldungen für Veranstalter sind ab 7. März 2026 auf die-maus.de möglich.

