Haspa Hamburger Sparkasse AG

Haspa ist Deutschlands beliebtester Arbeitgeber unter den Banken

Hamburg (ots)

Platz 1 im Bankenranking von kununu und der ZEIT sowie Platz 8 unter den 15 besten Arbeitgebern Deutschlands

Die Hamburger Sparkasse (Haspa) ist laut dem aktuellen Arbeitgeber-Ranking von kununu und der ZEIT Verlagsgruppe Deutschlands beliebtester Arbeitgeber unter den Banken. Mit 4,67 von fünf Sternen erreicht sie Platz 1 in der Bankenbranche. Im branchenübergreifenden Gesamtranking belegt die Haspa Platz 8 und ist damit die einzige Bank unter den 15 besten Arbeitgebern Deutschlands.

Grundlage des Rankings sind die Bewertungen aktueller und ehemaliger Mitarbeitender. Sie bewerteten unter anderem Unternehmenskultur, Arbeitsklima, Karrierechancen und Vergütung.

Dass die Haspa als Arbeitgeber an Attraktivität gewinnt, zeigt sich auch auf dem Arbeitsmarkt. Von 2023 bis 2025 stieg die Zahl der Bewerbungen für Ausbildungsplätze um mehr als 150 Prozent auf über 2.000. Bei den regulären Stellen legte sie im gleichen Zeitraum um rund 350 Prozent auf rund 3.700 Bewerbungen zu. Im Sommer starten 180 Auszubildende und dual Studierende bei der Haspa. Bereits im März waren alle Ausbildungsplätze vergeben.

"Diese Auszeichnung freut mich besonders, weil sie direkt von unseren Kolleginnen und Kollegen kommt. Wir haben vor über zehn Jahren begonnen, unsere Kultur bewusst weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt stehen dabei die Menschen, als Mitarbeitende genauso wie als Kundinnen und Kunden. Heute erleben wir jeden Tag, was daraus entstanden ist. Verantwortung wird übernommen, Ideen werden eingebracht und Veränderungen gemeinsam gestaltet. Das ist für mich das Fundament für unseren Erfolg", sagt Dr. Olaf Oesterhelweg, stellvertretenden Vorstandssprecher und Personalvorstand der Haspa.

Über das Ranking: Für das Ranking "Beste Arbeitgeber Deutschlands 2026" werteten kununu und die ZEIT Verlagsgruppe Bewertungen aktueller und ehemaliger Mitarbeitender aus. Berücksichtigt wurden Unternehmen mit mindestens 80 Bewertungen, einer Weiterempfehlungsquote von über 70 Prozent und einem Score von mindestens 3,5 Sternen. Stichtag der Auswertung war der 31. Oktober 2025.

Weiterführende Informationen: Haspa als Arbeitgeber

kununu-Ranking "Beste Arbeitgeber Deutschlands 2026":

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