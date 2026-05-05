DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.

Starke Kreation, klare Wirkung und große Gewinner: Diese Kampagnen überzeugen beim MAX-Award 2026

Frankfurt am Main (ots)

Herausragende Dialogmarketing-Kampagnen, emotionale Momente und strahlende Gewinner: Der MAX-Award 2026 hat gestern Abend in Hamburg die besten Arbeiten des Jahres ausgezeichnet. Der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) würdigte damit Kampagnen, die durch kreative Exzellenz, Relevanz und messbare Wirkung überzeugen.

Vor rund 120 geladenen Gästen aus Agenturen, Unternehmen und Medien wurden insgesamt 23 Auszeichnungen verliehen - davon 8 in Gold, 8 in Silber und 7 in Bronze.

"Die ausgezeichneten Kampagnen machen deutlich, was gutes Dialogmarketing heute leisten muss: Es reicht nicht, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Entscheidend ist, Menschen wirklich zu erreichen und in einen echten Austausch zu treten. Genau diese Verbindung aus kreativer Idee und klarer Wirkung zeichnet die Gewinner des MAX-Awards in diesem Jahr aus" sagt DDV-Präsident Patrick Tapp.

Die Goldgewinner 2026 im Überblick:

Kategorie Activation: "Mirko als AXE-CEO: Die Strategie hinter dem TikTok-Launch" von PHD Germany / Dreamer Agency für Unilever Deutschland

Kategorie Brand: "PENNY - Sheep happens." von SAINT ELMO´S / charles & charlotte für PENNY Markt

Kategorie Community: "From Hörspiel to Hype: Bibi Blocksberg als digitale Love Brand" von KIDDINX Media für KIDDINX Media

Kategorie Effect: "Lämmi vs. Goliath" von TankTank für Neumarkter Lammsbräu

Kategorie Experience: "Next Level Talents" von Apollo GG / fischerAppelt für DB InfraGO

Kategorie For Good: "FAQ YOU & BVB - Balls for Balls" von SAINT ELMO´S für F/A/Q Health / Borussia Dortmund

Kategorie Media: McDelivery® Speed Camera Ads von Scholz & Friends für McDonald's Promotions

Kategorie Relation: "HON Circle x Mr Doodle" von BBDO für Miles & More

Mehrfach ausgezeichnete Kampagnen setzen besondere Akzente

Einige Arbeiten konnten die Jury besonders überzeugen und wurden gleich mehrfach ausgezeichnet. Die Kampagne "Next Level Talents" gehörte zu den erfolgreichsten des Abends und wurde mit insgesamt drei Auszeichnungen geehrt, darunter einmal Gold und zweimal Silber.

Auch weitere Kampagnen erzielten starke Ergebnisse in mehreren Kategorien: "PENNY - Sheep happens." sowie "From Hörspiel to Hype: Bibi Blocksberg als digitale Love Brand" wurden jeweils mit Gold und Silber ausgezeichnet. "HON Circle x Mr Doodle" und "FAQ YOU & BVB - Balls for Balls" konnten ebenfalls mehrere Medaillen gewinnen.

MAX Talent Challenge unterstützt von der UNO-Flüchtlingshilfe

Mit der MAX Talent Challenge würdigt der DDV herausragende Nachwuchstalente aus Marketing und Kommunikation, die mit innovativen Kampagnenkonzepten überzeugen. In diesem Jahr lag der Fokus auf der Entwicklung einer Paid-Kampagne auf Instagram für die UNO-Flüchtlingshilfe, mit dem Ziel, insbesondere junge Menschen zu erreichen, emotional anzusprechen und für gesellschaftliches Engagement zu gewinnen. Jennifer Zhu von Havas konnte sich mit ihrer Arbeit "What´s in your bag?" die Silbermedaille sichern und Antonia Niemann von BBDO Germany gewann mit der Kampagne "Eine Lektion für Leben - mit Duolingo" Bronze.

Best in Show und erfolgreichste Agenturen des Jahres

In einer Live-Abstimmung während der Preisverleihung wählten die Gäste die Arbeit "Lämmi vs. Goliath" von TankTank zum Best in Show Act. Zum Abschluss wurde schon traditionsbewährt die Agentur des Jahres ausgezeichnet. Saint Elmo's Germany sicherte sich den ersten Platz in den Top 3, gefolgt von Apollo GG und Scholz & Friends, die sich den zweiten Platz teilen.

Hohe Qualität - aber auch klare Signale an die Branche

"Unsere Jury war äußerst kritisch; alle Auszeichnungen sind hochverdient! Die Qualität der Einreichungen ist hoch, dennoch fehlt es in entscheidenden Bereichen an echtem Fortschritt. In den Kategorien Innovation und Technologie haben wir kaum Arbeiten gesehen, die wirklich Neues wagen. Das zeigt, dass die Branche hier aktuell mehr Mut braucht, um sich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig ist auffällig, wie wenig Raum das Thema Nachhaltigkeit einnimmt - dabei gehört es weiterhin zu den zentralen Herausforderungen unserer Zeit", so Jurypräsident Christian Artopé, Geschäftsführer bei GUD.berlin.

Zur Gewinnerliste

Zum Medaillenspiegel

Zur Foto-Auswahl

Über den MAX-Award

Der MAX-Award ist der wichtigste Preis für kreative und wirkungsvolle Dialogmarketing-Kampagnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er wird seit über 40 Jahren vom Deutschen Dialogmarketing Verband (DDV) vergeben und zeichnet herausragende Arbeiten unter den Gesichtspunkten Effektivität und Kreation aus - ganz im Sinne von: Marketing. Advertising. Experience.

Original-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell